Немец Киттель победил на втором этапе «Тур де Франс»; Гривко – 51-й

Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Дюссельдорф (Германия). 2 июля

Сегодня, 2 июля, в Дюссельдорфе (Германия) на многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел второй этап.Победу праздновал немецкий велогонщик Марсель Киттель (Quick-Step Floors), проехав равнинный этап протяженностью 203,5 км за 4 часа 37 минут 6 секунд. Вторым стал француз Арно Демар (FDJ), третьим – немец Андре Грайпель (Lotto Soudal), оба со временем победителя.Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana финишировал в общей группе также со временем победителя и занял 51-е место.Общий зачет после двух этапов возглавляет британец Герейнт Томас (Sky), опережая на 5 секунд шведа Стефана Кюнга (BMC), на шесть – немца Марселя Киттеля (Quick-Step Floors).Андрей Гривко занимает 12-е место с отставанием в 17 секунд.1. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – 4:37.062. Арно Демар (Франция, FDJ) – то же время3. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal)4. Марк Кавендиш (Великобритания, Dimension Data)5. Дилан Груневеген (Голландия, LottoNL-Jumbo)6. Сонни Кольбрелли (Италия, Bahrain Merida)7. Бен Свифт (Великобритания, UAE Team Emirates)8. Насер Буанни (Франция, Cofidis)9. Михаэль Мэттьюз (Австрия, Sunweb)10. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe)51. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – то же время1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 4:53.102. Стефан Кюнг (Швеция, BMC Racing) - +0.053. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – +0.064. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) - +0.075. Маттел Трентин (Италия, (Италия, Quick-Step Floors) - +0.106. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) - +0.127. Йос ван Эмден (Нидерланды, Lotto NL-Jumbo) - +0.158. Михал Квятковски (Польша, Sky) – +0.159. Эдвальд Буассон-Хаген (Норвегия) - +0.1610. Никас Арндт (Германия, Sunweb) - +0.1611.Тэйлор Финни (США) - +0.1712. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +0.17