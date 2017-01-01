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Немец Киттель победил на втором этапе «Тур де Франс»; Гривко – 51-й

Немец Киттель победил на втором этапе «Тур де Франс»; Гривко – 51-й

Сегодня, 2 июля, в Дюссельдорфе (Германия) на  многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел второй этап.

Победу праздновал немецкий велогонщик Марсель Киттель (Quick-Step Floors), проехав равнинный этап протяженностью 203,5 км за 4 часа 37 минут 6 секунд. Вторым стал француз Арно Демар (FDJ), третьим – немец Андре Грайпель (Lotto Soudal), оба со временем победителя.

Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana финишировал в общей группе также со временем победителя и занял 51-е место.

Общий зачет после двух этапов возглавляет британец Герейнт Томас (Sky), опережая на 5 секунд шведа Стефана Кюнга (BMC), на шесть – немца Марселя Киттеля (Quick-Step Floors).

Андрей Гривко занимает 12-е место с отставанием в 17 секунд.

Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Дюссельдорф (Германия). 2 июля
2-й этап. Дюссельдорф (Германия) –  Льеж (Бельгия).  203,5 км
1. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – 4:37.06
2. Арно Демар (Франция, FDJ) – то же время
3. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal)
4. Марк Кавендиш (Великобритания, Dimension Data)
5. Дилан Груневеген (Голландия, LottoNL-Jumbo)
6. Сонни Кольбрелли (Италия, Bahrain Merida)
7. Бен Свифт (Великобритания, UAE Team Emirates)
8. Насер Буанни (Франция, Cofidis)
9. Михаэль Мэттьюз (Австрия, Sunweb)
10. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe)

51. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – то же время

Генеральная классификация (после второго этапа)
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) –  4:53.10
2. Стефан Кюнг (Швеция, BMC Racing) - +0.05
3. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – +0.06
4. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) - +0.07
5. Маттел Трентин (Италия, (Италия, Quick-Step Floors) - +0.10
6. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) - +0.12
7. Йос ван Эмден (Нидерланды, Lotto NL-Jumbo) - +0.15
8. Михал Квятковски (Польша, Sky) – +0.15
9. Эдвальд Буассон-Хаген (Норвегия) - +0.16
10. Никас Арндт (Германия, Sunweb) - +0.16
11.Тэйлор Финни (США) - +0.17
12. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +0.17
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