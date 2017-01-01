Британец Томас выиграл «разделку» на «Тур де Франс»; Гривко - 13-й

Сегодня, 1 июля, в Дюссельдорфе (Германия) стартовала 104-я многодневная велогонка Мирового тура - «Тур де Франс».

Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Дюссельдорф (Германия). 1 июля

Первый этап – индивидуальную гонку с раздельным стартом на 14 км выиграл британский велогонщик Герейнт Томас (Sky) с результатом 16 минут 4 секунды. Вторым стал швед Стефан Кюн (BMC), проиграв победителю 5 секунд, третьим – белорус Василий Кириенко (Sky) - +0.07.Украинец Андрей Гривко, выступающий за команду Astana из Казахстана, занял 13-е место с отставанием от победителя 17 секунд.Уже на первом этапе многодневки два известных испанских гонщика – Алехандро Вальверде (Movistar) и Йон Исагирре (Bahrain Merida), вынуждены были прекратить выступление из-за полученных во время падения травм. Отметим, что во время гонки шел дождь.1. ГерейнтТомас (Великобритания, Sky) – 16.042. Стефан Кюн (Швеция, BMC Racing) - отставание 0.053. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) - +0.074. Тони Мартин (Германия,Katusha-Alpecin) - +0.085. Маттео Трентин (Италия, Quick-Step Floors) - +0.106. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) - +0.1213. Андрей Гривко (Украина, Astana) - +0.17