Тур де Франс-2017: Превью

104-я многодневная велогонка Мирового тура Тур де Франс-2017 пройдёт по территории Германии, Бельгии, Люксембурга и Франции.Стартует велогонка 1 июля в немецком Дюссельдорфе, а финиширует 23 июня на Елисейских Полях в Париже.Многодневка общей протяженностью 3529 км включает в себя 21 этап: 9 равнинных, 5 холмистых, 5 горных, 2 индивидуальные разделки. Запланировано два дня отдыха: 10 и 17 июля.За четвертый титул и третий подряд будет бороться Крис Фрум из британской команды Sky. Он является победителем Тур де Франс 2013, 2015 и 2016 годов.За третий титул победителя Тур де Франс будет бороться 34-летний испанский велогонщик Альберто Контадор из команды Trek – Segafredo, который дважды в карьере первенствовал Большой Петле и последний раз в 2009 году.Остальные участники могут впервые стать победителями гонки, фаворитами среди них являются Алехандро Вальверде (Movistar), Наиро Кинтана (Movistar), Роман Барде (AG2R La Mondiale), Ричи Порт (BMC Racing Team), Фабио Ару (Astana), Якоб Фульсанг (Astana), Эстебан Чавес, Тибо Пино и другие.На старт выйдут 18 команд Мирового Тура и 4 проконтинентальные команды, всего 198 гонщиков из 32-х стран, большинство составляют французы - 39 гонщиков.Украину представляет один гонщик – Андрей Гривко, который выступает за команду Astana из Казахстана вместе с Фабио Ару (Италия), Дарио Катальдо (Италия), Якоб Фульсанг (Дания), Дмитрий Груздев (Казахстан), Бахтияр Кожатаев (Казахстан), Алексей Луценко (Казахстан), Михаэль Вальгрен (Дания) и Андрей Зейц (Казахстан).1. AG2R La Mondiale (Франция)2. Astana (Казахстан)3. Bahrain-Merida (Бахрейн)4. BMC Racing (США)5. Bora-Hansgrohe (Германия)6. Cannondale-Drapac (США)7. Dimension Data (ЮАР)8. FDJ (Франция)9. Katusha-Alpecin (Швейцария)10. Lotto NL-Jumbo (Нидерланды)11. Lotto-Soudal (Бельгия)12. Movistar (Исрания)13. Orica-Scott (Австралия)14. Quick-Step Floors (Бельгия)15. Sky (Великобритания)16. Sunweb (Германия)17. Trek-Segafredo (США)18. UAE Emirates (ОАЭ)1. Cofidis (Франция)2. Direct Énergie (Франция)3. (label missing) (Франция)4. Wanty-Groupe Gobert (Бельгия)