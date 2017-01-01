Деннис выиграл индивидуальную «разделку», Шпилак победил в общем зачете



Сегодня, 18 июня, завершилась многодневная велогонка «Тур Швейцарии». Заключительный, девятый этап, индивидуальную гонку с раздельным стартом на 28,6 км выиграл австралиец Роан Деннис ( BMC) с результатом 36 минут 30 секунд. Вторым стал швейцарец Штефан Кюнг (BMC), проиграв победителю 29 секунд, третьим - итальянец Дамиано Карузо (BMC) – + 0.47.

Заключительный, девятый этап, индивидуальную гонку с раздельным стартом на 28,6 км выиграл австралиец Роан Деннис ( BMC) с результатом 36 минут 30 секунд. Вторым стал швейцарец Штефан Кюнг (BMC), проиграв победителю 29 секунд, третьим - итальянец Дамиано Карузо (BMC) – + 0.47. В общем зачете многодневки победил словенец Симон Шпилак (Katusha-Alpecin), опередив на 48 секунд Дамиано Карузо (BMC). Тройку призеров замкнул голландец Стивен Крейсвик (LottoNL-Jumbo) с отставанием от победителя в 1 минуту 8 секунд.



Велошоссе. «Тур Швейцарии». 18 июня

9-й этап. Шаффхаузен. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 28.6 км

1. Роан Деннис (Австралия, BMC) – 36.30

2. Штефан Кюнг (Швейцария, BMC) – +0.29

3. Дамиано Карузо (Италия, BMC) –+ 0.47

4. Йон Исагирре (Испания, Bahrain Merida) – +0.51

5. Симон Шпилак (Словения, Katusha-Alpecin) – то же отставание

6. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – +0.54



Итоговый общий зачет

1. Симон Шпилак (Словения, Katusha-Alpecin) – 28.37,11

2. Дамиано Карузо (Италия, BMC) –+0.48

3. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – +1.08

4. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +2.37

5. Руи Кошта (Португалия, UAE Team Emirates) – +3.09

6. Йон Исагирре (Испания, Bahrain Merida) – +3.51 В общем зачете многодневки победил словенец Симон Шпилак (Katusha-Alpecin), опередив на 48 секунд Дамиано Карузо (BMC). Тройку призеров замкнул голландец Стивен Крейсвик (LottoNL-Jumbo) с отставанием от победителя в 1 минуту 8 секунд.1. Роан Деннис (Австралия, BMC) – 36.302. Штефан Кюнг (Швейцария, BMC) – +0.293. Дамиано Карузо (Италия, BMC) –+ 0.474. Йон Исагирре (Испания, Bahrain Merida) – +0.515. Симон Шпилак (Словения, Katusha-Alpecin) – то же отставание6. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – +0.541. Симон Шпилак (Словения, Katusha-Alpecin) – 28.37,112. Дамиано Карузо (Италия, BMC) –+0.483. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – +1.084. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +2.375. Руи Кошта (Португалия, UAE Team Emirates) – +3.096. Йон Исагирре (Испания, Bahrain Merida) – +3.51