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Датчанин Фульсанг выиграл восьмой этапе и победил в общем зачете велогонки «Критериум Дофине»

Датчанин Фульсанг выиграл восьмой этапе и победил в общем зачете велогонки «Критериум Дофине»

Во Франции на многодневной велогонке Мирового тура – «Критериум Дофине» прошел заключительный, восьмой этап.
 
Победил датчанин Якоб Фульсан (Astana), проехав 115 км за 3 часа 26 минут 20 секунд, опередив на 12 секунд ирландца Даниэля Мартина (Quick-Step Floors), на 27 - Луис Ментьеш из ЮАР (Emirates).
 
В общем зачете многодневки победил Якоб Фульсан (Astana). Второе место занял  австралиец Ричи Порт (ВМС) с отставанием в 10 секунд. Тройку призеров замкнул Даниэль Мартин (Quick-Step Floors) – + 1.32.

Велошоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине». Франция, 11 июня
8-й этап. Альбервиль – Плато де Соле. 115 км
1. Якоб Фульсан (Дания, Astana) – 3:26.20
2. Даниэль Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – отставание 0.12
3. Луис Ментьеш (ЮАР, Emirates) – + 0.27
4. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – +0.44
5. Фабио Ару (Италия, Astana) – +1.01
6. Ромен Барде (Франция, AG2R) – +1.02
7. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +1.15
8. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – +1.36
9. Рафаэль Вальс (Испания, Lotto-Soudal) – +1.41
10. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +3.30
11. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +4.10

Итоговый общий зачет (после восьми этапов)
1. Якоб Фульсан (Дания, Astana) – 29:05.54
2. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – + 0.10
3. Даниэль Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – + 1.32
4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – +1.33
5. Фабио Ару (Италия, Astana) – +1.37
6. Ромен Барде (Франция, AG2R) – +2.04
7. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – +2.32
8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE) – +3.12
9. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +4.08
10. Рафаэль Вальс (Испания, Lotto-Soudal) –+ 4.40
11. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) –+ 5.20
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