Датчанин Фульсанг выиграл восьмой этапе и победил в общем зачете велогонки «Критериум Дофине»

Во Франции на многодневной велогонке Мирового тура – «Критериум Дофине» прошел заключительный, восьмой этап.



Победил датчанин Якоб Фульсан (Astana), проехав 115 км за 3 часа 26 минут 20 секунд, опередив на 12 секунд ирландца Даниэля Мартина (Quick-Step Floors), на 27 - Луис Ментьеш из ЮАР (Emirates).



В общем зачете многодневки победил Якоб Фульсан (Astana). Второе место занял австралиец Ричи Порт (ВМС) с отставанием в 10 секунд. Тройку призеров замкнул Даниэль Мартин (Quick-Step Floors) – + 1.32.



Велошоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине». Франция, 11 июня

8-й этап. Альбервиль – Плато де Соле. 115 км

1. Якоб Фульсан (Дания, Astana) – 3:26.20

2. Даниэль Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – отставание 0.12

3. Луис Ментьеш (ЮАР, Emirates) – + 0.27

4. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – +0.44

5. Фабио Ару (Италия, Astana) – +1.01

6. Ромен Барде (Франция, AG2R) – +1.02

7. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +1.15

8. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – +1.36

9. Рафаэль Вальс (Испания, Lotto-Soudal) – +1.41

10. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +3.30

11. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +4.10



Итоговый общий зачет (после восьми этапов)

1. Якоб Фульсан (Дания, Astana) – 29:05.54

2. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – + 0.10

3. Даниэль Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – + 1.32

4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – +1.33

5. Фабио Ару (Италия, Astana) – +1.37

6. Ромен Барде (Франция, AG2R) – +2.04

7. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – +2.32

8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE) – +3.12

9. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +4.08

10. Рафаэль Вальс (Испания, Lotto-Soudal) –+ 4.40

11. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) –+ 5.20 Во Франции на многодневной велогонке Мирового тура – «Критериум Дофине» прошел заключительный, восьмой этап.Победил датчанин Якоб Фульсан (Astana), проехав 115 км за 3 часа 26 минут 20 секунд, опередив на 12 секунд ирландца Даниэля Мартина (Quick-Step Floors), на 27 - Луис Ментьеш из ЮАР (Emirates).В общем зачете многодневки победил Якоб Фульсан (Astana). Второе место занял австралиец Ричи Порт (ВМС) с отставанием в 10 секунд. Тройку призеров замкнул Даниэль Мартин (Quick-Step Floors) – + 1.32.1. Якоб Фульсан (Дания, Astana) – 3:26.202. Даниэль Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – отставание 0.123. Луис Ментьеш (ЮАР, Emirates) – + 0.274. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – +0.445. Фабио Ару (Италия, Astana) – +1.016. Ромен Барде (Франция, AG2R) – +1.027. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +1.158. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – +1.369. Рафаэль Вальс (Испания, Lotto-Soudal) – +1.4110. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +3.3011. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +4.101. Якоб Фульсан (Дания, Astana) – 29:05.542. Ричи Порт (Австралия, ВМС) – + 0.103. Даниэль Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – + 1.324. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – +1.335. Фабио Ару (Италия, Astana) – +1.376. Ромен Барде (Франция, AG2R) – +2.047. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – +2.328. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE) – +3.129. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +4.0810. Рафаэль Вальс (Испания, Lotto-Soudal) –+ 4.4011. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) –+ 5.20