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Британец Кенна победил на седьмом этапе велогонки «Критериум Дофине»

Британец Кенна победил на седьмом этапе велогонки «Критериум Дофине»

Во Франции на многодневной велогонке Мирового тура – «Критериум Дофине» прошел седьмой этап.
 
Победил британский велогонщик Питер Кенна (Sky), проехав маршрут протяженностью 168 км с восхождением на Альп-д’Юэз за 4 часа 43 минуты 59 секунд и опередив своего соотечественника Бена Свифта (UAE) на 13 секунд. Первую тройку замкнул испанец Хесус Эррада (Movistar), проиграв победителю 1 минуту 11 секунд.
 
В общем зачете многодневки после семи этапов лидерство укрепил австралиец Ричи Порт (BMC), увеличив отрыв от британца Криса Фрума (Sky) до 1 минуты 2 секунд. Третью позицию по-прежнему занимает датчанин Якоб Фульсан (Astana) с отставанием 1.15.

Велошоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине». Франция, 10 июня
7-й этап. Аост – Альп-д’Юэз. 168 км
1. Питер Кенна (Великобритания, Sky) – 4:43.59
2. Бен Свифт (Великобритания, UAE) – +0.13
3. Хесус Эррада (Испания, Movistar) – +1.11
4. Йелле Ванендерт (Бельгия, Lotto Soudal) – +1.13
5. Ромен Барде (Франция, AG2R) – +1.14
6. Ричи Порт (Австралия, BMC) –  +1.56
7. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – то же время
8. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) – +2.04
9. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)
10. Фабио Ару (Италия, «Астана») – +2.13
11. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)
12. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +2.19

Общий зачет (после семи этапов)
1. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 25:38.29
2. Крис Фрум (Великобритания, Sky) - +1.02
3. Якоб Фульсан (Дания, Astana) –+1.15
4. Фабио Ару (Италия, Astana) – +1.41
5. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +1.43
6. Ромен Барде (Франция, AG2R) – +2.07
7. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +2.15
8. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +2.31
9. Эмануэль Бахманн (Германия, Bora-Hansgrohe) - +2.53
10. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) – +3.43
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