Британец Кенна победил на седьмом этапе велогонки «Критериум Дофине»

Во Франции на многодневной велогонке Мирового тура – «Критериум Дофине» прошел седьмой этап.



Победил британский велогонщик Питер Кенна (Sky), проехав маршрут протяженностью 168 км с восхождением на Альп-д’Юэз за 4 часа 43 минуты 59 секунд и опередив своего соотечественника Бена Свифта (UAE) на 13 секунд. Первую тройку замкнул испанец Хесус Эррада (Movistar), проиграв победителю 1 минуту 11 секунд.



В общем зачете многодневки после семи этапов лидерство укрепил австралиец Ричи Порт (BMC), увеличив отрыв от британца Криса Фрума (Sky) до 1 минуты 2 секунд. Третью позицию по-прежнему занимает датчанин Якоб Фульсан (Astana) с отставанием 1.15.



Велошоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине». Франция, 10 июня

7-й этап. Аост – Альп-д’Юэз. 168 км

1. Питер Кенна (Великобритания, Sky) – 4:43.59

2. Бен Свифт (Великобритания, UAE) – +0.13

3. Хесус Эррада (Испания, Movistar) – +1.11

4. Йелле Ванендерт (Бельгия, Lotto Soudal) – +1.13

5. Ромен Барде (Франция, AG2R) – +1.14

6. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +1.56

7. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – то же время

8. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) – +2.04

9. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)

10. Фабио Ару (Италия, «Астана») – +2.13

11. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)

12. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +2.19



Общий зачет (после семи этапов)

1. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 25:38.29

2. Крис Фрум (Великобритания, Sky) - +1.02

3. Якоб Фульсан (Дания, Astana) –+1.15

4. Фабио Ару (Италия, Astana) – +1.41

5. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +1.43

6. Ромен Барде (Франция, AG2R) – +2.07

7. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +2.15

8. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +2.31

9. Эмануэль Бахманн (Германия, Bora-Hansgrohe) - +2.53

10. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) – +3.43 Во Франции на многодневной велогонке Мирового тура – «Критериум Дофине» прошел седьмой этап.Победил британский велогонщик Питер Кенна (Sky), проехав маршрут протяженностью 168 км с восхождением на Альп-д’Юэз за 4 часа 43 минуты 59 секунд и опередив своего соотечественника Бена Свифта (UAE) на 13 секунд. Первую тройку замкнул испанец Хесус Эррада (Movistar), проиграв победителю 1 минуту 11 секунд.В общем зачете многодневки после семи этапов лидерство укрепил австралиец Ричи Порт (BMC), увеличив отрыв от британца Криса Фрума (Sky) до 1 минуты 2 секунд. Третью позицию по-прежнему занимает датчанин Якоб Фульсан (Astana) с отставанием 1.15.1. Питер Кенна (Великобритания, Sky) – 4:43.592. Бен Свифт (Великобритания, UAE) – +0.133. Хесус Эррада (Испания, Movistar) – +1.114. Йелле Ванендерт (Бельгия, Lotto Soudal) – +1.135. Ромен Барде (Франция, AG2R) – +1.146. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +1.567. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – то же время8. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) – +2.049. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)10. Фабио Ару (Италия, «Астана») – +2.1311. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)12. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +2.191. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 25:38.292. Крис Фрум (Великобритания, Sky) - +1.023. Якоб Фульсан (Дания, Astana) –+1.154. Фабио Ару (Италия, Astana) – +1.415. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +1.436. Ромен Барде (Франция, AG2R) – +2.077. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +2.158. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +2.319. Эмануэль Бахманн (Германия, Bora-Hansgrohe) - +2.5310. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) – +3.43