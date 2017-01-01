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Датчанин Фульсан победил на шестом этапе велогонки «Критериум Дофине»

Датчанин Фульсан победил на шестом этапе велогонке «Критериум Дофине»

Во Франции на многодневной велогонке Мирового тура – «Критериум Дофине» прошел шестой этап.
 
Победил велогонщик из Дании Якоб Фульсан (Astana), проехав 147,5 км горного маршрута за 3 часа 41 минуту 48 секунд. Вторым стал австралиец Ричи Порт (BMC), третьим – британец Крис Фрум (Sky), оба со временем победителя.

В общем зачете многодневки после шести этапов в лидеры вышел австралиец Ричи Порт (BMC), на второе место поднялся британец Крис Фрум (Sky)  с отставанием 39 секунд, на третью позицию вышел датчанин  Якоб Фульсан (Astana) –+1.15.

Велошоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине». Франция, 9 июня
6-й этап. Парк дес Оазу – Виллар-ле-Домб. 147,5 км
1. Якоб Фульсан (Дания, Astana) – 3:41.48
2. Ричи Порт (Австралия, BMC) – то же время
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
4. Фабио Ару (Италия, Astana)
5. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +0.50
6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – то же отставание  
7. Ромен Барде (Франция, AG2R)
8. Оливерт Найсен (Бельгия, AG2R La Mondiale) - +1.06
9. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – то же отставание
10. Эмануэль Бахманн (Германия, Bora-Hansgrohe) - +1.14

Общий зачет (после шести этапов)
1. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 20:52.34
2. Крис Фрум (Великобритания, Sky) - + 0.39
3. Якоб Фульсан (Дания, Astana) –+1.15
4. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +1.20
5. Фабио Ару (Италия, , Astana) – +1.24
6. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +1.47
7. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +2.14
8. Эмануэль Бахманн (Германия, Bora-Hansgrohe) - +2.30
9. Ромен Барде (Франция, AG2R) – +2.49
10. Рафаэль Вольс (Испания, Lotto Soudal) - +3.16
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