Датчанин Фульсан победил на шестом этапе велогонки «Критериум Дофине»

Велошоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине». Франция, 9 июня

Во Франции на многодневной велогонке Мирового тура – «Критериум Дофине» прошел шестой этап.Победил велогонщик из Дании Якоб Фульсан (Astana), проехав 147,5 км горного маршрута за 3 часа 41 минуту 48 секунд. Вторым стал австралиец Ричи Порт (BMC), третьим – британец Крис Фрум (Sky), оба со временем победителя.В общем зачете многодневки после шести этапов в лидеры вышел австралиец Ричи Порт (BMC), на второе место поднялся британец Крис Фрум (Sky) с отставанием 39 секунд, на третью позицию вышел датчанин Якоб Фульсан (Astana) –+1.15.1. Якоб Фульсан (Дания, Astana) – 3:41.482. Ричи Порт (Австралия, BMC) – то же время3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)4. Фабио Ару (Италия, Astana)5. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +0.506. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – то же отставание7. Ромен Барде (Франция, AG2R)8. Оливерт Найсен (Бельгия, AG2R La Mondiale) - +1.069. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – то же отставание10. Эмануэль Бахманн (Германия, Bora-Hansgrohe) - +1.141. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 20:52.342. Крис Фрум (Великобритания, Sky) - + 0.393. Якоб Фульсан (Дания, Astana) –+1.154. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +1.205. Фабио Ару (Италия, , Astana) – +1.246. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +1.477. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +2.148. Эмануэль Бахманн (Германия, Bora-Hansgrohe) - +2.309. Ромен Барде (Франция, AG2R) – +2.4910. Рафаэль Вольс (Испания, Lotto Soudal) - +3.16