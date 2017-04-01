Немец Фил Баухаус победил на пятом этапе велогонке «Критериум Дофине»

Во Франции на многодневной велогонке Мирового тура – «Критериум Дофине» прошел пятый, равнинный этап протяженностью 175 км.



Победил немецкий велогонщик Фил Баухаус (Team Sunweb), проехав дистанцию за 4 часа 4 минуты 32 секунды, опередив двух французов из команды Direct Energie - Арно Демара и Бриана Кокара .



В общем зачете многодневки первая десятка гонщико осталась неизменной с прежним отставанием. Возглавляет зачет Томас Де Гендт (Lotto Soudal), опережая на 27 секунд австралийца Ричи Порта (BMC), на 51 секунду испанца Алехандро Вальверде (Movistar).



Велошоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине». Франция, 8 июня

5-й этап. Ла Тур-де-Сальваньи – Макон. 175 км

1. Фил Баухаус (Германия, Team Sunweb) – 4:04.32

2. Арно Демар (Франция, FDJ) – то же время

3. Бриан Кокар (Франция, Direct Energie)

4. Адриен Пети (Франция, Direct Energie)

5. Насер Буани (Франция, Cofidis, Solutions Credits)

6. Александер Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin)

7. Паскаль Акерманн (Германия, Bora-Hansgrohe)

8. Эдвальд Боассон Хаген (Норвегия, Dimension Data)

9. Энрико Баттальин (Италия, LottoNl-Jumbo)

10. Оливер Нейсен (Бельгия, AG2R La Mondiale)



Общий зачет (после пяти этапов)

1. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) – 17:10.25

2. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +0.27

3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) - +0.51

4. Стеф Клемент (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +0.55

5. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) - +1.02

6. Крис Фрум (Великобритания, Sky) - + 1.04

7. Брент Букуолтер (США, BMC) - +1.12

8. Хесус Эррада (Испания, Movistar) - +1.15

9. Сэм Омен (Нидерланды, Team Sunweb) - +1.17

10. Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates) – +1.22 Во Франции на многодневной велогонке Мирового тура – «Критериум Дофине» прошел пятый, равнинный этап протяженностью 175 км.Победил немецкий велогонщик Фил Баухаус (Team Sunweb), проехав дистанцию за 4 часа 4 минуты 32 секунды, опередив двух французов из команды Direct Energie - Арно Демара и Бриана Кокара .В общем зачете многодневки первая десятка гонщико осталась неизменной с прежним отставанием. Возглавляет зачет Томас Де Гендт (Lotto Soudal), опережая на 27 секунд австралийца Ричи Порта (BMC), на 51 секунду испанца Алехандро Вальверде (Movistar).1. Фил Баухаус (Германия, Team Sunweb) – 4:04.322. Арно Демар (Франция, FDJ) – то же время3. Бриан Кокар (Франция, Direct Energie)4. Адриен Пети (Франция, Direct Energie)5. Насер Буани (Франция, Cofidis, Solutions Credits)6. Александер Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin)7. Паскаль Акерманн (Германия, Bora-Hansgrohe)8. Эдвальд Боассон Хаген (Норвегия, Dimension Data)9. Энрико Баттальин (Италия, LottoNl-Jumbo)10. Оливер Нейсен (Бельгия, AG2R La Mondiale)1. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) – 17:10.252. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +0.273. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) - +0.514. Стеф Клемент (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +0.555. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) - +1.026. Крис Фрум (Великобритания, Sky) - + 1.047. Брент Букуолтер (США, BMC) - +1.128. Хесус Эррада (Испания, Movistar) - +1.159. Сэм Омен (Нидерланды, Team Sunweb) - +1.1710. Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates) – +1.22