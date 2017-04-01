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Немец Фил Баухаус победил на пятом этапе велогонке «Критериум Дофине»

Немец Фил Баухаус победил на пятом этапе велогонке «Критериум Дофине»

Во Франции на многодневной велогонке Мирового тура – «Критериум Дофине» прошел пятый, равнинный этап протяженностью 175 км.
 
Победил немецкий велогонщик Фил Баухаус (Team Sunweb), проехав дистанцию за 4 часа 4 минуты 32 секунды, опередив двух французов из команды Direct Energie - Арно Демара  и Бриана Кокара .

В общем зачете многодневки первая десятка гонщико осталась неизменной с прежним отставанием. Возглавляет зачет Томас Де Гендт (Lotto Soudal), опережая на 27 секунд австралийца Ричи Порта (BMC), на 51 секунду испанца  Алехандро Вальверде (Movistar).

Велошоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине». Франция, 8 июня
5-й этап. Ла Тур-де-Сальваньи – Макон. 175 км
1. Фил Баухаус (Германия, Team Sunweb) – 4:04.32
2. Арно Демар (Франция, FDJ) – то же время
3. Бриан Кокар (Франция, Direct Energie)
4. Адриен Пети (Франция, Direct Energie)
5. Насер Буани (Франция, Cofidis, Solutions Credits)
6. Александер Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin)
7. Паскаль Акерманн (Германия, Bora-Hansgrohe)
8. Эдвальд Боассон Хаген (Норвегия, Dimension Data)
9. Энрико Баттальин (Италия, LottoNl-Jumbo)
10. Оливер Нейсен (Бельгия, AG2R La Mondiale)

Общий зачет (после пяти этапов)
1. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) – 17:10.25
2. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +0.27
3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) - +0.51
4. Стеф Клемент (Нидерланды, LottoNl-Jumbo)   - +0.55
5. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) - +1.02
6. Крис Фрум (Великобритания, Sky) - + 1.04
7. Брент Букуолтер (США, BMC) - +1.12
8. Хесус Эррада (Испания, Movistar) - +1.15
9. Сэм Омен (Нидерланды, Team Sunweb) - +1.17
10. Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates) – +1.22
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