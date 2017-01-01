Альберто Контадор в 2018 году может проехать «Джиро д’Италия» и завершить карьеру

Менеджер Trek-Segafredo Лука Гуэрчилена сообщил, что команда хотела бы сохранить в своем составе испанца Альберто Контадора.«У него в контракте есть опция продления, но мы всегда говорили, что решать ему. Думаю, что он ценный гонщик и настоящий лидер. Мне это нравится. Он был честен с нами, поэтому мы хотим найти решение, но что бы он ни выбрал, мы будем поддерживать его», – приводит слова Гуэрчилена Cycling News.Отмечается, что в следующем сезоне Контадор может выступить на «Джиро д’Италия» и завершить карьеру после многодневки, однако, скорее всего, проведет полный сезон.34-летний Альберто Контадор - двукратный победитель Тур де Франс (2007 и 2009), двукратный победитель Джиро д’Италия (2008 и 2015), трёхкратный победитель Вуэльты Испании (2008, 2012, 2014). Пятый велогонщик и первый испанец, выигравший все три Гранд-тура (2008). Кроме того, победил на Тур де Франс-2010 и Джиро д’Италия-2011, но затем был лишен этих титулов за применение допинга.