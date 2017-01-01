Альберто Контадор в 2018 году может проехать «Джиро д’Италия» и завершить карьеру

Менеджер Trek-Segafredo Лука Гуэрчилена сообщил, что команда хотела бы сохранить в своем составе испанца Альберто Контадора.
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