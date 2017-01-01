На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Австралиец Ричи Порт выиграл «разделку» на велогонке «Критериум Дофине»

Австралиец Ричи Порт выиграл «разделку» на велогонке «Критериум Дофине»

Во Франции на многодневной велогонке Мирового тура – «Критериум Дофине» прошел четвертый этап – индивидуальная гонка с раздельным стартом на 23,5 км.

Победил австралийский велогонщик Ричи Порт (BMC), проехав дистанцию за 28 минут 7 секунд. Вторым стал немец Тони Мартин (Katusha-Alpecin) с отставанием 12 секунд, третьим – испанец  Алехандро Вальверде (Movistar) - +0.24.

Общий зачет после четырех этапов по-прежнему возглавляет бельгиец Томас Де Гендт (Lotto Soudal), опережая на 27 секунд поднявшегося на второе место австралийца Ричи Порта (BMC), на 51 секунду вышедшего на третью позицию испанца  Алехандро Вальверде (Movistar).

Велошоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине». Франция, 7 июня
4-й этап. Ла-Тур-дю-Пен – Бургуэн-Жалье. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 23,5 км
1. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 28.07
2. Тони Мартин (Германия, Katusha-Alpecin) – отставание0.12
3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) - +0.24
4. Стеф Клемент (Нидерланды, LottoNl-Jumbo)   - +0.28
5. Чед Хага (США, Team Sunweb) - +0.32
6. Яша Зюттерлин (Германия, Movistar) – то же отставание
7. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) - +0.35
8. Крис Фрум (Великобритания, Sky) - +0.37
9. Томас де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) - +0.42
10. Брент Букуолтер (США, BMC) - +0.45

Общий зачет (после четырех этапов)
1. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) – 13:05.53
2. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +0.27
3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) - +0.51
4. Стеф Клемент (Нидерланды, LottoNl-Jumbo)   - +0.55
5. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) - +1.02
6. Крис Фрум (Великобритания, Sky) - + 1.04
7. Брент Букуолтер (США, BMC) - +1.12
8. Хесус Эррада (Испания, Movistar) - +1.15
9. Сэм Омен (Нидерланды, Team Sunweb) - +1.17
10. Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates) – +1.22
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Бельгиец Томас Де Гендт выиграл четвертый этап велогонки «Вуэльта Каталонии»
Голландец Бауман победил на третьем этапе велогонки «Критериум Дофине» (+Видео)
Роглич выиграл «разделку», Валвьерде победил в общем зачете велогонки «Тур страны Басков»
Испанец Эррада Лопес выиграл второй этап «Критериум Дофине»;Гривко – 42-й
Британец Джерэйнт Томас – победитель многодневной велогонки «Париж – Ницца»
Британец Крис Фрум выиграл 5-й этап «Критериум Дофине»; Гривко – 42-й
Кристофер Фрум – победил на восьмом этапе «Тур де Франс» и возглавил общий зачет
Ричи Порт – победитель велогонки «Вуэльта Каталонии»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Австралиец Ричи Порт выиграл «разделку» на велогонке «Критериум Дофине»
Голландец Бауман победил на третьем этапе велогонки «Критериум Дофине» (+Видео)
Найро Кинтана: Убежден, что можно сделать дубль на «Джиро» и «Тур де Франс»
Том Дюмулин: Не ожидал, что выиграю эту «Джиро», был бы доволен местом в топ-10
Украинские велосипедисты заняли весь подиум на Race Horizon Park 2017 и VR Women ITT

Последние новости спорта

20:23 Ролан Гаррос. Энди Маррей в четырех сетах одолел Кеи Нишикори 54 | Теннис

20:11 У Дениса Беринчика поменялся соперник 55 | Бокс

19:48 Ролан Гаррос. Вавринка не пустил Чилича в полуфинал 80 | Теннис

18:32 Ролан Гаррос. Савчук не пробилась в полуфинал в парном разряде 78 | Теннис

18:14 Австралиец Ричи Порт выиграл «разделку» на велогонке «Критериум Дофине» 85 | Велоспорт

17:28 Ролан Гаррос. Свитолина не пробилась в полуфинал, проиграв Халеп 110 | Теннис / Главные новости спорта

17:13 Ролан Гаррос. Каролина Плишкова победила Каролин Гарсию и вышла в полуфинал 90 | Теннис

17:01 Сергей Деревянченко — Туреано Джонсон: торги выиграла команда украинца 108 | Бокс

16:35 В Mercedes ответили на заявления Джордана о продаже команды Ф1 155 | Формула-1

16:08 В Украинской хоккейной лиге в сезоне 2017/2018 сыграют 8 клубов 127 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

ВИДЕО

НБА, Леброн Джеймс повторил рекорд Мэджика Джонсона (+Видео)

Эррол Спенс победил Келла Брука (Видео)

Братья Кличко в программе «Большой бокс» (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)





Топ-новости недели

Ролан Гаррос. Свитолина не пробилась в полуфинал, проиграв Халеп
Ролан Гаррос. Джокович сложил полномочия действующего чемпиона, проиграв Тиму в четвертьфинале
Ролан Гаррос. Свитолина вышла в ¼ финала, где встретится с Халеп
Каратистка Катерина Кривая - лучшая спортсменка Украины в мае
Ролан Гаррос. Свитолина и Ситак стартовали с победы в миксте








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (90)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги