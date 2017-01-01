Австралиец Ричи Порт выиграл «разделку» на велогонке «Критериум Дофине»

Во Франции на многодневной велогонке Мирового тура – «Критериум Дофине» прошел четвертый этап – индивидуальная гонка с раздельным стартом на 23,5 км.



Победил австралийский велогонщик Ричи Порт (BMC), проехав дистанцию за 28 минут 7 секунд. Вторым стал немец Тони Мартин (Katusha-Alpecin) с отставанием 12 секунд, третьим – испанец Алехандро Вальверде (Movistar) - +0.24.



Общий зачет после четырех этапов по-прежнему возглавляет бельгиец Томас Де Гендт (Lotto Soudal), опережая на 27 секунд поднявшегося на второе место австралийца Ричи Порта (BMC), на 51 секунду вышедшего на третью позицию испанца Алехандро Вальверде (Movistar).



Велошоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине». Франция, 7 июня

4-й этап. Ла-Тур-дю-Пен – Бургуэн-Жалье. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 23,5 км

1. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 28.07

2. Тони Мартин (Германия, Katusha-Alpecin) – отставание0.12

3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) - +0.24

4. Стеф Клемент (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +0.28

5. Чед Хага (США, Team Sunweb) - +0.32

6. Яша Зюттерлин (Германия, Movistar) – то же отставание

7. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) - +0.35

8. Крис Фрум (Великобритания, Sky) - +0.37

9. Томас де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) - +0.42

10. Брент Букуолтер (США, BMC) - +0.45



Общий зачет (после четырех этапов)

1. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) – 13:05.53

2. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +0.27

3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) - +0.51

4. Стеф Клемент (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +0.55

5. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) - +1.02

6. Крис Фрум (Великобритания, Sky) - + 1.04

7. Брент Букуолтер (США, BMC) - +1.12

8. Хесус Эррада (Испания, Movistar) - +1.15

9. Сэм Омен (Нидерланды, Team Sunweb) - +1.17

10. Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates) – +1.22 Во Франции на многодневной велогонке Мирового тура – «Критериум Дофине» прошел четвертый этап – индивидуальная гонка с раздельным стартом на 23,5 км.Победил австралийский велогонщик Ричи Порт (BMC), проехав дистанцию за 28 минут 7 секунд. Вторым стал немец Тони Мартин (Katusha-Alpecin) с отставанием 12 секунд, третьим – испанец Алехандро Вальверде (Movistar) - +0.24.Общий зачет после четырех этапов по-прежнему возглавляет бельгиец Томас Де Гендт (Lotto Soudal), опережая на 27 секунд поднявшегося на второе место австралийца Ричи Порта (BMC), на 51 секунду вышедшего на третью позицию испанца Алехандро Вальверде (Movistar).1. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 28.072. Тони Мартин (Германия, Katusha-Alpecin) – отставание0.123. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) - +0.244. Стеф Клемент (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +0.285. Чед Хага (США, Team Sunweb) - +0.326. Яша Зюттерлин (Германия, Movistar) – то же отставание7. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) - +0.358. Крис Фрум (Великобритания, Sky) - +0.379. Томас де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) - +0.4210. Брент Букуолтер (США, BMC) - +0.451. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) – 13:05.532. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +0.273. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) - +0.514. Стеф Клемент (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +0.555. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) - +1.026. Крис Фрум (Великобритания, Sky) - + 1.047. Брент Букуолтер (США, BMC) - +1.128. Хесус Эррада (Испания, Movistar) - +1.159. Сэм Омен (Нидерланды, Team Sunweb) - +1.1710. Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates) – +1.22