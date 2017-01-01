Голландец Бауман победил на третьем этапе велогонки «Критериум Дофине» (+Видео)

Во Франции на многодневной велогонке Мирового тура – «Критериум Дофине» прошел третий этап.



Победил голландский велогонщик Кун Бауман (Lotto NL-Jumbo), проехав холмистый маршрут протяженностью 184 км за 4 часа 6 минут 6 секунд. Вторым стал литовец Эвалдас Шишкевичус (Delko Marseille Provence KTM), третьим – бельгиец Фредерик Баккарт (Wanty-Groupe Gobert).



Общий зачет после трех этапов возглавляет бельгиец Томас Де Гендт (Lotto Soudal), опережая на 48 секунд француза Акселя Домона (AG2R), на 1 минуту 3 секунды – итальянца Диего Улисси (UAE Team Emirates).



Велошоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине». Франция, 6 июня

Третий этап. Шамбон-сюр-Линьон – Тюллен. 184 км

1. Кун Бауман (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 4.06,06

2. Эвалдас Шишкевичус (Литва, Delko Marseille Provence KTM) – то же время

3. Фредерик Баккарт (Бельгия, Wanty-Groupe Gobert)

4. Бриан Науло (Франция, Direct Energie)

5. Алексей Вермейлен (США, Lotto NL-Jumbo)

6. Квентин Пачер (Франция, Delko Marseille Provence KTM)

7. Арно Демар (Франция, FDJ) - +0.11

8. Брайан Кокард (Франция, Direct Energie)

9. Паскаль Аккерманн (Германия, Bora-Hansgrohe)

10. Фил Баухаус (Германия, Team Sunweb)



Общий зачет (после трех этапов)

1. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) – 12:37.04

2. Аксель Домон (Франция, AG2R) – отставание +0.48

3. Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates) – +1.03

4. Пьер Лятур (Франция, AG2R) – +1.07

5. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora – Hansgrohe)

6. Сонни Кольбрелли (Италия, Bahrain Merida) – +1.09

7. Бен Свифт (Великобритания, UAE Team Emirates)

8. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)

9. Тони Галлопин (Франция, Lotto Soudal)

10. Гийом Мартин (Франция, Wanty - Groupe Gobert)

…

12. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)

17. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)

21. Михал Квятковски (Прльша, Sky)

24. Фабио Ару (Италия, «Астана»)

25. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac)

30. Ричи Порт (Австралия, BMC)

44. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)

Во Франции на многодневной велогонке Мирового тура – «Критериум Дофине» прошел третий этап.Победил голландский велогонщик Кун Бауман (Lotto NL-Jumbo), проехав холмистый маршрут протяженностью 184 км за 4 часа 6 минут 6 секунд. Вторым стал литовец Эвалдас Шишкевичус (Delko Marseille Provence KTM), третьим – бельгиец Фредерик Баккарт (Wanty-Groupe Gobert).Общий зачет после трех этапов возглавляет бельгиец Томас Де Гендт (Lotto Soudal), опережая на 48 секунд француза Акселя Домона (AG2R), на 1 минуту 3 секунды – итальянца Диего Улисси (UAE Team Emirates).1. Кун Бауман (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 4.06,062. Эвалдас Шишкевичус (Литва, Delko Marseille Provence KTM) – то же время3. Фредерик Баккарт (Бельгия, Wanty-Groupe Gobert)4. Бриан Науло (Франция, Direct Energie)5. Алексей Вермейлен (США, Lotto NL-Jumbo)6. Квентин Пачер (Франция, Delko Marseille Provence KTM)7. Арно Демар (Франция, FDJ) - +0.118. Брайан Кокард (Франция, Direct Energie)9. Паскаль Аккерманн (Германия, Bora-Hansgrohe)10. Фил Баухаус (Германия, Team Sunweb)1. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) – 12:37.042. Аксель Домон (Франция, AG2R) – отставание +0.483. Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates) – +1.034. Пьер Лятур (Франция, AG2R) – +1.075. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora – Hansgrohe)6. Сонни Кольбрелли (Италия, Bahrain Merida) – +1.097. Бен Свифт (Великобритания, UAE Team Emirates)8. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)9. Тони Галлопин (Франция, Lotto Soudal)10. Гийом Мартин (Франция, Wanty - Groupe Gobert)12. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)17. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)21. Михал Квятковски (Прльша, Sky)24. Фабио Ару (Италия, «Астана»)25. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac)30. Ричи Порт (Австралия, BMC)44. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)