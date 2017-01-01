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Голландец Бауман победил на третьем этапе велогонки «Критериум Дофине» (+Видео)

Голландец Бауман победил на третьем этапе велогонки «Критериум Дофине»

Во Франции на многодневной велогонке Мирового тура – «Критериум Дофине» прошел третий этап.

Победил голландский велогонщик Кун Бауман (Lotto NL-Jumbo), проехав холмистый маршрут протяженностью 184 км за 4 часа 6 минут 6 секунд. Вторым стал литовец Эвалдас Шишкевичус (Delko Marseille Provence KTM), третьим – бельгиец Фредерик Баккарт (Wanty-Groupe Gobert).

Общий зачет после трех этапов возглавляет бельгиец Томас Де Гендт (Lotto Soudal), опережая на 48 секунд француза Акселя Домона (AG2R), на 1 минуту 3 секунды – итальянца Диего Улисси (UAE Team Emirates).

Велошоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине». Франция, 6 июня
Третий этап. Шамбон-сюр-Линьон – Тюллен. 184 км
1. Кун Бауман (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 4.06,06
2. Эвалдас Шишкевичус (Литва, Delko Marseille Provence KTM) – то же время
3. Фредерик Баккарт (Бельгия, Wanty-Groupe Gobert)
4. Бриан Науло (Франция, Direct Energie)
5. Алексей Вермейлен (США, Lotto NL-Jumbo)
6. Квентин Пачер (Франция, Delko Marseille Provence KTM)
7. Арно Демар (Франция, FDJ) - +0.11
8. Брайан Кокард (Франция, Direct Energie)
9. Паскаль Аккерманн (Германия, Bora-Hansgrohe)
10. Фил Баухаус (Германия, Team Sunweb)

Общий зачет (после трех этапов)
1. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) – 12:37.04
2. Аксель Домон (Франция, AG2R) – отставание +0.48
3. Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates) – +1.03
4. Пьер Лятур (Франция, AG2R) – +1.07
5. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora – Hansgrohe)
6. Сонни Кольбрелли (Италия, Bahrain Merida) – +1.09
7. Бен Свифт (Великобритания, UAE Team Emirates)
8. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)
9. Тони Галлопин (Франция, Lotto Soudal)
10. Гийом Мартин (Франция, Wanty - Groupe Gobert)

12. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
17. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)
21. Михал Квятковски (Прльша, Sky)
24. Фабио Ару (Италия, «Астана»)
25. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac)
30. Ричи Порт (Австралия, BMC)
44. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)
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