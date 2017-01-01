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Том Дюмулин: Не ожидал, что выиграю эту «Джиро», был бы доволен местом в топ-10

Том Дюмулин: Не ожидал, что выиграю эту «Джиро», был бы доволен местом в топ-10

Голландский гонщик Sunweb Том Дюмолин прокомментировал свою победу на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия»-2017.

 «Я не знал о том, какие у кого отрывы, потому что просто хотел сосредоточиться на самой «разделке», - цитирует Дюмулина Cycling News. Потом я поговорил со своим спортивным директором, и он сказал, что не стоит рисковать на поворотах. Он сказал это в середине дистанции, а на последних километрах сообщил, что я в безопасности.

Когда я пересек финишную черту, все говорили мне: «Ты выиграл, ты выиграл». Но потом я посмотрел на экран и увидел, что разрыв всего три секунды, и я разозлился на всех: «Как же вы можете говорить, что я выиграл?» И я уже отпраздновал… Но в итоге все сложилось хорошо.

Я никогда не ожидал, что выиграю эту «Джиро». Может быть, когда-то в будущем, думал я, может, с большой долей везения, но точно не в этом году. Я был бы очень доволен местом в первой десятке. Если бы добился этого, был бы рад тому, как этого достиг».
По материалам: Sports.ru
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