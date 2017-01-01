Украинские велосипедисты заняли весь подиум на Race Horizon Park 2017 и VR Women ITT

Вчера, 28 мая, состоялась мужская международная однодневная велогонка Horizon Park Classic (категория 1.2 Международного союза велосипедистов UCI), которая завершила программу серии международных велогонок Race Horizon Park 2017 в украинской столице, сообщает пресс-служба соревнований.Гонщикам предстояло пройти 12 кругов по 8 километров, общая дистанция составила 96 километров. В гонке принимали участие 21 команда: 11 зарубежных из 9 стран и 9 украинских.Победителем гонки стал украинский гонщик, представляющий украинскую Kolss Cycling Team. Второе место занялиз другой украинской команды ISD-Jorbi Continental Team. Замкнул тройку призеров, также представляющий Kolss Cycling Team.

В Вышгородском районе Киевской области в воскресенье также прошла женская гонка в программе VR Women ITT, индивидуальная гонка с раздельным стартом. Весь подиум заняли украинские велосипедистки.Победила, выступающая за украинскую команду Lviv Region Team. Второе место заняла(Ukraine National Team). Тройку призеров замкнула(Ukraine National Team).Таким образом, украинские велосипедистки, так же, как и мужчины, собрали все призовые места.«Horizon Park Classic – это именно та гонка, которую мы никак не планируем менять в будущем. Для этого есть сразу три причины», – сказал Александр Башенко, президент Федерации велоспорта Украины и глава организационного комитета Race Horizon Park. - Главная из них – спортивная. Это очень динамичное кольцо, которое способствует агрессивному ведению гонки, что не раз отмечали судьи UCI, приезжавшие к нам. Конечно, это кольцо нам также интересно и с точки зрения маркетинга. Но есть и дружественное отношение к нам со стороны Соломенского района и его жителей. Они каждый год ждут гонки: кому-то в радость посмотреть на велосипедистов, а кто-то просто счастлив, что каждый год ремонтируют дороги».



Фото: пресс-служба Race Horizon Park

