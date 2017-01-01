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Украинские велосипедисты заняли весь подиум на Race Horizon Park 2017 и VR Women ITT

Horizon Park Classic-2017. Егор Дементьев, Александр Превар, Сергей Лагкути

Вчера, 28 мая, состоялась мужская международная однодневная велогонка Horizon Park Classic (категория 1.2 Международного союза велосипедистов UCI), которая завершила программу серии международных велогонок Race Horizon Park 2017 в украинской столице, сообщает пресс-служба соревнований.  

Гонщикам предстояло пройти 12 кругов по 8 километров, общая дистанция составила 96 километров. В гонке принимали участие 21 команда: 11 зарубежных из 9 стран и 9 украинских.

Победителем гонки стал украинский гонщик Александр Превар, представляющий украинскую Kolss Cycling Team. Второе место занял Егор Дементьев из другой украинской команды ISD-Jorbi Continental Team. Замкнул тройку призеров Сергей Лагкути, также представляющий Kolss Cycling Team.

Ольга Шекель, Анна Соловей, Валерия Кононенко

В Вышгородском районе Киевской области в воскресенье также прошла женская гонка в программе VR Women ITT, индивидуальная гонка с раздельным стартом. Весь подиум заняли украинские велосипедистки.

Победила Анна Соловей, выступающая за украинскую команду Lviv Region Team. Второе место заняла Ольга Шекель (Ukraine National Team). Тройку призеров замкнула Валерия Кононенко (Ukraine National Team).

Таким образом, украинские велосипедистки, так же, как и мужчины, собрали все призовые места.  

«Horizon Park Classic – это именно та гонка, которую мы никак не планируем менять в будущем. Для этого есть сразу три причины», – сказал Александр Башенко, президент Федерации велоспорта Украины и глава организационного комитета Race Horizon Park. - Главная из них – спортивная. Это очень динамичное кольцо, которое способствует агрессивному ведению гонки, что не раз отмечали судьи UCI, приезжавшие к нам. Конечно, это кольцо нам также интересно и с точки зрения маркетинга. Но есть и дружественное отношение к нам со стороны Соломенского района и его жителей. Они каждый год ждут гонки: кому-то в радость посмотреть на велосипедистов, а кто-то просто счастлив, что каждый год ремонтируют дороги».


Фото: пресс-служба Race Horizon Park


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