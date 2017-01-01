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Ван Эмден выиграл 21-й этап - «разделку» на «Джиро д’Италия», Дюмулин победил в общем зачете

Найро Кинтана (Колумбия), Том Дюмулин (Голландия), Винченцо Нибали (Италия)

Сегодня, 28 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел 21-й, заключительный этап - индивидуальная гонка с раздельным стартом на 29,3 км.

Победил голландский велогонщик Йос ван Эмден (Lotto NL-Jumbo) со временем 33 минуты 8 секунд. Вторым стал его соотечественник Том Дюмулин (Sunweb) с отставанием в 15 секунд. Первую тройку замкнул итальянец Мануэль Квинцато (ВМС) - +0.27.

Победу в генеральной классификации праздновал Том Дюмулин (Sunweb), поднявшись с четвертого места и опередив колумбийца Найро Кинтану на 31 секунду, итальянца  Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) – на 40.

Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 28 мая
21-й этап. Монца – Милан. индивидуальная гонка с раздельным стартом. 29,3 км
1. Йос ван Эмден (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 33.08
2. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – отставание 0.15
3. Мануэль Квинцато (Италия, ВМС) – + 0.27
4. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) –+ 0.31
5. Джоуи Росскопф (США, BMC) – +0.35
6. Ян Барта (Чехия, Bora-Hansgrohe) – +0.39
8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – +0.54
9. Ян Тратник (Словения, CCC Sprandi Polkowice) - +0.57
10. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) - +1.02

13. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +1.09
27. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +1.39
28. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +1.42

Итоговый общий зачет (после 21-го этапа)
1. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – +90:34.54
2.  Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +0.31
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +0.40
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +1.17
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +1.56
6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +3.11
7. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +3.41
8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7.04
9. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) - +8.10
10. Давиде Формало (Италия, Cannondale-Drapac) - +15.17
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