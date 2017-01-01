Яна Беломоина победила в кросс-кантри на этапе Кубка мира в Германии

В Альбштадте (Германия) проходит второй этап Кубка мира по маунтинбайку в олимпийской дисциплине «кросс-кантри».



В соревнованиях женщин первенствовала 24-летняя украинка Яна Беломоина с результатом 1 час 38 минут 25 секунд. Второй финишировала полька Майя Влощовска, проигравшая украинке 16 секунд. Тройку призеров замкнула швейцарка Йоланда Неф с отставанием от победительницы в 23 секунды.



Среди мужчин победил швейцарец Нино Шуртер, опередив преследователей почти на полминуты. В борьбе за серебро голландец Матье ван дер Пель лишь на три секунды опередил Антона Купера из Новой Зеландии.



Маунтинбайк. Кубок мира. Второй этап. Альбштадт (Германия), 28 мая

Женщины

1. Яна Боломоина (Украина) – 1:38.25

2. Майя Влощовска (Польша) – отставание 0.16

3. Йоланда Неф (Швейцария) – + 0.23



Мужчины. Кросс-кантри.

1. Нино Шуртер (Швейцария) – 1:33.38

2. Матье ван дер Пель (Голландия) – +0.26

3. Антон Купер (Новая Зеландия) – +0.29 В Альбштадте (Германия) проходит второй этап Кубка мира по маунтинбайку в олимпийской дисциплине «кросс-кантри».В соревнованиях женщин первенствовала 24-летняя украинкас результатом 1 час 38 минут 25 секунд. Второй финишировала полька Майя Влощовска, проигравшая украинке 16 секунд. Тройку призеров замкнула швейцарка Йоланда Неф с отставанием от победительницы в 23 секунды.Среди мужчин победил швейцарец Нино Шуртер, опередив преследователей почти на полминуты. В борьбе за серебро голландец Матье ван дер Пель лишь на три секунды опередил Антона Купера из Новой Зеландии.2. Майя Влощовска (Польша) – отставание 0.163. Йоланда Неф (Швейцария) – + 0.231. Нино Шуртер (Швейцария) – 1:33.382. Матье ван дер Пель (Голландия) – +0.263. Антон Купер (Новая Зеландия) – +0.29