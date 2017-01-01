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Француз Тибо Пино выиграл 20-й этап велогонки «Джиро д’Италия»

Француз Тибо Пино выиграл 20-й этап велогонки «Джиро д’Италия»

Сегодня, 27 мая, на многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел 20-й, горный  этап протяженностью 190 км.

Победил французский велогонщик Тибо Пино (FDJ), проехав дистанцию за 4 часа 57 минут 58 секунд , опередив россиянина Ильнура Закарина (Katusha-Alpecin) и итальянца  Винченцо Нибали (Bahrain-Merida).

В генеральной классификации после 20-ти этапов в лидеры вышел колумбиец Найро Кинтана (Movistar), на второе место поднялся итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) – +0.39, на третье – француз Тибо Пино (FDJ) – +0.43 и все вместе сместили с первой позиции на четвертую голландца  Тома Дюмулина (Sunweb) – +0.53.

Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 27 мая
20-й этап. Порденоне – Азиаго. 190 км
1. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 4:57.58
2. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – то же время
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
4. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)
5. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
6. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – отставание 0.15
7. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – то же отставание
8. Себастьен Райхенбах (Швейцария, FDJ)
9. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo)
10. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)

Общий зачет (после 20-ти этапов из 21-го)
1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +90:00.38
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +0.39
3. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +0.43
4. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – +0.53
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +1.15
6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +1.30
7. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +3.03
8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) - +6.50
9. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7.18
10. Давиде Формало (Италия, Cannondale-Drapac) - +12.55
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