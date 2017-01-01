Француз Тибо Пино выиграл 20-й этап велогонки «Джиро д’Италия»

Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 27 мая

Сегодня, 27 мая, на многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел 20-й, горный этап протяженностью 190 км.Победил французский велогонщик Тибо Пино (FDJ), проехав дистанцию за 4 часа 57 минут 58 секунд , опередив россиянина Ильнура Закарина (Katusha-Alpecin) и итальянца Винченцо Нибали (Bahrain-Merida).В генеральной классификации после 20-ти этапов в лидеры вышел колумбиец Найро Кинтана (Movistar), на второе место поднялся итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) – +0.39, на третье – француз Тибо Пино (FDJ) – +0.43 и все вместе сместили с первой позиции на четвертую голландца Тома Дюмулина (Sunweb) – +0.53.1. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 4:57.582. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – то же время3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)4. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)5. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)6. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – отставание 0.157. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – то же отставание8. Себастьен Райхенбах (Швейцария, FDJ)9. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo)10. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +90:00.382. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +0.393. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +0.434. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – +0.535. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +1.156. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +1.307. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +3.038. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) - +6.509. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7.1810. Давиде Формало (Италия, Cannondale-Drapac) - +12.55