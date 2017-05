Михаил Кононенко выиграл велогонку мира в рамках Race Horizon Park 2017

В пгт. Чабаны, под Киевом стартовала программа традиционной серии международных велогонок Race Horizon Park 2017, которая уже шестой год подряд проходит в последний уик-энд мая в украинской столице.В первой гонке победу одержал Михаил Кононенко из киевской команды Kolsт Cycling Team, проехав дистанцию 160 км за 3 часа 53 минуты 34 секунды. Вторым финишировал датчанин Якоб Франдсен (Team Aura Energy-CK Aarus), третьим - Никита Соколов из казахстанской Vino-Astana Motors, сообщает пресс-служба соревнований.«Это совсем не случайность, что у нашей пятничной гонки именно такое название. Оно появилось в 2014-м году и стало реакцией на трагические события, которые происходили и продолжают происходить в нашей стране», – говорит Александр Башенко, президент Федерации велоспорта Украины и глава организационного комитета Race Horizon Park - Они затронули и велоспорт. Так в Донецке теперь не могут проводиться традиционные соревнования Гран-при Донецка, а Крым и вовсе был главным местом для тренировок наших ведущих велосипедистов. Но с помощью Horizon Park Race For Peace мы обращаемся не только к велосообществу: мы хотим в эти непростые для Украины времена подарить праздник всему Киеву и всей Украине».Если раньше Horizon Park Race For Peace проходила в Голосеевском районе города Киева, то с прошлого года она переехала в пгт. Чабаны. Благодаря этому Федерации велоспорта Украины совместно с сельским советом Чабанов удалось осуществить давнюю задумку: отремонтировать знаменитое «Олимпийское кольцо», которое было построено для тренировок советских велосипедистов к Олимпийским играм 1980-го года. После развала СССР эта легендарная трасса долгое время пустовала, в результате чего она была частично разрушена. И если в прошлом году на «Олимпийском кольце» был проведен преимущественно косметический ремонт, то на этот раз трассу отремонтировали основательно.«Принимать Race Horizon Park – это большая честь для нас», – отмечает Александр Киризлиев, глава сельского совета Чабанов. «Мы очень рады, что жители Чабанов второй год подряд увидят велосипедные соревнования самого высокого уровня. Но для нас это не просто престижная велогонка, но и стимул к дальнейшему ремонту дорог и расширению границ Киева. Horizon Park Race For Peace – очередное подтверждение тому, что жизнь за пределами города Киева жизнь не заканчивается».Однодневная гонка Horizon Park Race For Peace стартовала в пгт. Чабаны на улице Кирова. Гонщики преодолели 10 кругов протяженностью в 16 километров. Таким образом, общая дистанция Horizon Park Race for Peace составит 160 километров.В гонке приняли участие 21 команда: 11 зарубежных из 9 стран и 9 украинских. Среди них бессменные победители Race Horizon Park, команда Kolss Cycling Team из Киева, а также сильные международные команды Astana – Vino Motors (Казахстан), Minsk Cycling Club (Беларусь), Synergy Baku Cycling Project (Азербайджан) и Wibatech 7r Fuji (Польша).Главным судьей Race Horizon Park 2017 стал известный комиссар UCI Якоб Кнудсен (Дания).

Фото: пресс-служба Race Horizon Park 2017