Испанец Ланда победил на 19-м этапе «Джиро д’Италия»

Сегодня, 26 мая, на многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел 19-й, горный этап протяженностью 191 км с финишем на вершине первой категории сложности – Пьянкавалло.



Победил испанский велогонщик Микель Ланда (Sky), проехав дистанцию за 4 часа 53 минуты. Вторым финишировал португалец Руи Кошта (UAE Team Emirates), проиграв победителю 1 минуту 49 секунд. Первую тройку замкнул француз Пьер Роллан (Cannondale-Drapac) с отставанием в 1 минуту 54 секунды.



После 19-ти этапов в генеральной классификации в лидеры вышел колумбиец Найро Кинтана (Movistar), сместив на второе место голландца Тома Дюмулина (Sunweb) - +0.38. Третью позицию по-прежнему занимает итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) с отставанием в 43 секунды.



Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 26 мая

19-й этап. Иннихен – Пьянкавалло. 191 км

1. Микель Ланда (Испания, Sky) – 4:53.00

2. Руи Кошта (Португалия, UAE Team Emirates) – отставание 1.49

3. Пьер Роллан (Франция, Cannondale-Drapac) - +1.54

4. Пелло Бильбао (Испания, Astana) - +2.12

5. Себастьян Энао (Колумбия, Sky) - +3.06

6. Евгений Шалунов (Россия, Gazprom – Rusvelo) - +3.51

7. Луис Леон Санчес (Испания, Astana) – то же отставание

8. Маттео Бусато (Испания, Astana) - +5.05

9. Лоренцо Рота (Италия, Bardiani CSF)

10. Илья Кошевой (Беларусь, Wilier Triestina) - +6.44



Общий зачет (после 19-ти этапов из 21-го)

1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 85:02.40

2. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – +0.38

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +0.43

4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +0.53

5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +1.21

6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +1.30

7. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +2.48

8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) - +6.35

9. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7.03

10. Стивен Круйсвейк (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +7.37 Сегодня, 26 мая, на многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел 19-й, горный этап протяженностью 191 км с финишем на вершине первой категории сложности – Пьянкавалло.Победил испанский велогонщик Микель Ланда (Sky), проехав дистанцию за 4 часа 53 минуты. Вторым финишировал португалец Руи Кошта (UAE Team Emirates), проиграв победителю 1 минуту 49 секунд. Первую тройку замкнул француз Пьер Роллан (Cannondale-Drapac) с отставанием в 1 минуту 54 секунды.После 19-ти этапов в генеральной классификации в лидеры вышел колумбиец Найро Кинтана (Movistar), сместив на второе место голландца Тома Дюмулина (Sunweb) - +0.38. Третью позицию по-прежнему занимает итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) с отставанием в 43 секунды.1. Микель Ланда (Испания, Sky) – 4:53.002. Руи Кошта (Португалия, UAE Team Emirates) – отставание 1.493. Пьер Роллан (Франция, Cannondale-Drapac) - +1.544. Пелло Бильбао (Испания, Astana) - +2.125. Себастьян Энао (Колумбия, Sky) - +3.066. Евгений Шалунов (Россия, Gazprom – Rusvelo) - +3.517. Луис Леон Санчес (Испания, Astana) – то же отставание8. Маттео Бусато (Испания, Astana) - +5.059. Лоренцо Рота (Италия, Bardiani CSF)10. Илья Кошевой (Беларусь, Wilier Triestina) - +6.441. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 85:02.402. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – +0.383. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +0.434. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +0.535. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +1.216. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +1.307. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +2.488. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) - +6.359. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7.0310. Стивен Круйсвейк (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +7.37