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Испанец Ланда победил на 19-м этапе «Джиро д’Италия»

Испанец Ланда победил на 19-м этапе «Джиро д’Италия»

Сегодня, 26 мая, на многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел 19-й, горный этап протяженностью 191 км с финишем на вершине первой категории сложности – Пьянкавалло.

Победил испанский велогонщик Микель Ланда (Sky), проехав дистанцию за 4 часа 53 минуты. Вторым финишировал португалец Руи Кошта (UAE Team Emirates), проиграв победителю 1 минуту 49 секунд. Первую тройку замкнул француз Пьер Роллан (Cannondale-Drapac) с отставанием в 1 минуту 54 секунды.

После 19-ти этапов в генеральной классификации в лидеры вышел колумбиец Найро Кинтана (Movistar), сместив на второе место голландца Тома Дюмулина (Sunweb) - +0.38. Третью позицию по-прежнему занимает итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) с отставанием в 43 секунды.
 
Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 26 мая
19-й этап. Иннихен – Пьянкавалло. 191 км
1. Микель Ланда (Испания, Sky) – 4:53.00
2. Руи Кошта (Португалия, UAE Team Emirates) – отставание 1.49
3. Пьер Роллан (Франция, Cannondale-Drapac) - +1.54
4. Пелло Бильбао (Испания, Astana) - +2.12
5. Себастьян Энао (Колумбия, Sky) - +3.06
6. Евгений Шалунов (Россия, Gazprom – Rusvelo) - +3.51
7. Луис Леон Санчес (Испания, Astana) – то же отставание
8. Маттео Бусато (Испания, Astana) - +5.05
9. Лоренцо Рота (Италия, Bardiani CSF)
10. Илья Кошевой (Беларусь, Wilier Triestina) - +6.44

Общий зачет (после 19-ти этапов из 21-го)
1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 85:02.40
2. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – +0.38
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +0.43
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +0.53
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +1.21
6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +1.30
7. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +2.48
8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) - +6.35
9. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7.03
10. Стивен Круйсвейк (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +7.37
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