Американец Ван Гардерен победил на 18-м этапе «Джиро д’Италия»

Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 25 мая

Сегодня, 25 мая, на многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел 18-й этап протяженностью 137 км. Это второй королевский горный этап на нынешней многодневке, включавший в себя пять категорийных вершин в Доломитовых Альпах. Старт в Моэне, расположенном на отметке 1204 м над уровнем моря с финишем в подъем 1 категории.Победил американский велогонщик Тиджей Ван Гардерен BMC), проехав этап за 3 часа 54 минуты 4 секунды. Вторым, со временем победителя финишировал испанец Микель Ланда (Sky). Тройку призеров замкнул француз Тибо Пино (FDJ), проиграв победителю восемь секунд.После 18-ти этапов в генеральной классификации продолжает лидировать голландец Том Дюмулин (Sunweb), опережая на 31 секунду колумбийца Найро Кинтану (Movistar), на 1 минуту 12 секунд - итальянца Винченцо Нибали (Bahrain-Merida).1. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 3:54.042. Микель Ланда (Испания, Sky) – то же время3. Тибо Пино (Франция, FDJ) – отставание 0.084. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – то же отставание5. Ян Хирт (Чехия, CCC Sprandi Polkowice) – +0.116. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +0.247. Стивен Круйсвейк (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +0.348. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)9. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – +1.0610. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)1. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – 80:00.482. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +0.313. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +1.124. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +1.365. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +1.586. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +2.077. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +3.178. Стивен Круйсвейк (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +5.489. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) - +7.06