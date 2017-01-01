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Американец Ван Гардерен победил на 18-м этапе «Джиро д’Италия»

Американец Ван Гардерен победил на 18-м этапе «Джиро д’Италия»

Сегодня, 25 мая, на многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел 18-й этап протяженностью 137 км. Это второй королевский горный этап на нынешней многодневке, включавший в себя пять категорийных вершин в Доломитовых Альпах. Старт в Моэне, расположенном на отметке 1204 м над уровнем моря с финишем в подъем 1 категории.

Победил американский велогонщик Тиджей Ван Гардерен BMC), проехав этап за 3 часа 54 минуты 4 секунды. Вторым, со временем победителя финишировал испанец Микель Ланда (Sky). Тройку призеров замкнул француз Тибо Пино (FDJ), проиграв победителю восемь секунд.

После 18-ти этапов в генеральной классификации продолжает лидировать голландец Том Дюмулин (Sunweb), опережая на 31 секунду колумбийца Найро Кинтану (Movistar), на 1 минуту 12 секунд - итальянца Винченцо Нибали (Bahrain-Merida).
 
Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 25 мая
18-й этап. Моэна – Валь Гардена. 137 км
1. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 3:54.04
2. Микель Ланда (Испания, Sky) – то же время
3. Тибо Пино (Франция, FDJ) –  отставание 0.08
4.  Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – то же отставание
5. Ян Хирт (Чехия, CCC Sprandi Polkowice) – +0.11
6. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +0.24
7. Стивен Круйсвейк (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +0.34
8. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)
9. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – +1.06
10. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)

Общий зачет (после 18-ти этапов из 21-го)
1. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – 80:00.48
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +0.31
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +1.12
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +1.36
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +1.58
6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +2.07
7. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +3.17
8. Стивен Круйсвейк (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +5.48
9. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) - +7.06
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