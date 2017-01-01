Француз Роллан победил на 17-м этапе «Джиро д’Италия»

Сегодня, 24 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел 17 этап.



Победил в сольном отрыве французский велогонщик Пьер Роллан (Cannondale-Drapac), проехав 219 км горного этапа за 5 часов 42 минуты 56 секунд и опередив ближайшего преследователя португальца Руи Кошту (UAE Team Emirates) на 24 секунды. Третьим финишировал испанец Горка Исагирре (Movistar) с тем же отставанием.



После 17-ти этапов в генеральной классификации продолжает лидировать голландец Том Дюмулин (Sunweb), опережая на 31 секунду колумбийца Найро Кинтану ( Movistar). Третью позицию занимает итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) с отставанием в 1 минуту 12 секунд.



Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 23 мая

17-й этап. Тирано – Канацеи. 219 км

1. Пьер Роллан (Франция, Cannondale-Drapac) – 5.42,56

2. Руи Кошта (Португалия, UAE Team Emirates) – + 0.24

3. Горка Исагирре (Испания, Movistar) – то же отставание

4. Рори Сазерленд (Австралия, Movistar)

5. Маттео Бусато (Италия, Wilier Triestina – Selle Italia)

6. Дрис Девенинс (Голландия, Quick-Step Floors)

7. Феликс Грошхартнер (Австрия, CCC Sprandi Polkowice)

8. Омар Фрайле (Испания)

9. Майкл Вудс (Канада, Cannondale-Drapac)

10. Жюльен Бернар (Франция)



Общий зачет (после 17-ти этапов из 21-го)

1. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – 76:05.38

2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +0.31

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +1.12

4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +2.38

5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +2.48

6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +3.05

7. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +3.49

8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – +4.35

9. Стивен Круйсвейк (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +6.20

10. Ян Полан (Словения, Team UAE Emirates) - +6.33 Сегодня, 24 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел 17 этап.Победил в сольном отрыве французский велогонщик Пьер Роллан (Cannondale-Drapac), проехав 219 км горного этапа за 5 часов 42 минуты 56 секунд и опередив ближайшего преследователя португальца Руи Кошту (UAE Team Emirates) на 24 секунды. Третьим финишировал испанец Горка Исагирре (Movistar) с тем же отставанием.После 17-ти этапов в генеральной классификации продолжает лидировать голландец Том Дюмулин (Sunweb), опережая на 31 секунду колумбийца Найро Кинтану ( Movistar). Третью позицию занимает итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) с отставанием в 1 минуту 12 секунд.1. Пьер Роллан (Франция, Cannondale-Drapac) – 5.42,562. Руи Кошта (Португалия, UAE Team Emirates) – + 0.243. Горка Исагирре (Испания, Movistar) – то же отставание4. Рори Сазерленд (Австралия, Movistar)5. Маттео Бусато (Италия, Wilier Triestina – Selle Italia)6. Дрис Девенинс (Голландия, Quick-Step Floors)7. Феликс Грошхартнер (Австрия, CCC Sprandi Polkowice)8. Омар Фрайле (Испания)9. Майкл Вудс (Канада, Cannondale-Drapac)10. Жюльен Бернар (Франция)1. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – 76:05.382. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +0.313. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +1.124. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +2.385. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +2.486. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +3.057. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +3.498. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – +4.359. Стивен Круйсвейк (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +6.2010. Ян Полан (Словения, Team UAE Emirates) - +6.33