Винченцо Нибали победил на 16-м этапе «Джиро д’Италия» (+Видео)

Вчера, 23 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел 16 этап.



Победил итальянский велогонщик Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), проехав 222 км за 6 часов 25 минуты 22 секунды. Вторым, со временем победителя, финишировал испанец Микель Ланда (Sky), третьим – колумбиец – Найро Кинтана (Movistar), проиграв победителю 12 секунд.



После 16-ти этапов в генеральной классификации продолжает лидировать голландец Том Дюмулин (Sunweb), опережая на 31 секунду колумбийца Найро Кинтану ( Movistar). На третью позицию поднялся итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) с отставанием в 1 минуту 12 секунд, который сместил на четвертую позицию француза Тибо Пино (FDJ) - +2.38.



Сегодня, 24 мая, гонщики проедут 17-й, горный этап протяженностью 219 км.



Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 21 мая

16-й этап. Роветта – Бормио. 222 км

1. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 6:24.22

2. Микель Ланда (Испания, Sky) – то же время

3. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) отставание 0.12

4. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +0.24

5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alipecin) – + 0.34

6. Давиде Формоло (Италия, Cannondale-Drapac) - +1.26

7. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +1.35

8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – то же отставание

9. Адам Йейтс (Вликобритнаия, Orica-Scott)

10. Тибо Пино (Франция, FDJ)



Общий зачет (после 16-ти этапов из 21-го)

1. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – 70:14.48

2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +0.31

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +1.12

4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +2.38

5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +2.40

6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +3.05

7. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +3.49

8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – +4.35

9. Стивен Круйсвейк (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +6.20

10. Адам Йейтс (Вликобритнаия, Orica-Scott) - +7.00







Вчера, 23 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел 16 этап.Победил итальянский велогонщик Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), проехав 222 км за 6 часов 25 минуты 22 секунды. Вторым, со временем победителя, финишировал испанец Микель Ланда (Sky), третьим – колумбиец – Найро Кинтана (Movistar), проиграв победителю 12 секунд.После 16-ти этапов в генеральной классификации продолжает лидировать голландец Том Дюмулин (Sunweb), опережая на 31 секунду колумбийца Найро Кинтану ( Movistar). На третью позицию поднялся итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) с отставанием в 1 минуту 12 секунд, который сместил на четвертую позицию француза Тибо Пино (FDJ) - +2.38.Сегодня, 24 мая, гонщики проедут 17-й, горный этап протяженностью 219 км.1. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 6:24.222. Микель Ланда (Испания, Sky) – то же время3. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) отставание 0.124. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +0.245. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alipecin) – + 0.346. Давиде Формоло (Италия, Cannondale-Drapac) - +1.267. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +1.358. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – то же отставание9. Адам Йейтс (Вликобритнаия, Orica-Scott)10. Тибо Пино (Франция, FDJ)1. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – 70:14.482. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +0.313. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +1.124. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +2.385. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +2.406. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +3.057. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +3.498. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – +4.359. Стивен Круйсвейк (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +6.2010. Адам Йейтс (Вликобритнаия, Orica-Scott) - +7.00