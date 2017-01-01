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Винченцо Нибали победил на 16-м этапе «Джиро д’Италия» (+Видео)

Винченцо Нибали победил на 16-м этапе «Джиро д’Италия» (+Видео)

Вчера, 23 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел 16 этап.

Победил итальянский велогонщик Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), проехав 222 км за 6 часов 25 минуты 22 секунды. Вторым, со временем победителя, финишировал испанец Микель Ланда (Sky), третьим – колумбиец – Найро Кинтана (Movistar), проиграв победителю 12 секунд.

После 16-ти этапов в генеральной классификации продолжает лидировать голландец Том Дюмулин (Sunweb), опережая на 31 секунду колумбийца Найро Кинтану ( Movistar). На третью позицию поднялся итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) с отставанием в 1 минуту 12 секунд, который сместил на четвертую позицию француза Тибо Пино (FDJ) - +2.38.

Сегодня, 24 мая, гонщики проедут 17-й, горный этап протяженностью 219 км.

Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 21 мая
16-й этап. Роветта – Бормио. 222 км
1. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 6:24.22
2. Микель Ланда (Испания, Sky) – то же время
3. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) отставание 0.12
4. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +0.24
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alipecin) – + 0.34
6. Давиде Формоло (Италия, Cannondale-Drapac) - +1.26
7. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +1.35
8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – то же отставание
9. Адам Йейтс (Вликобритнаия, Orica-Scott)
10. Тибо Пино (Франция, FDJ)

Общий зачет (после 16-ти этапов из 21-го)
1. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – 70:14.48
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +0.31
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +1.12
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +2.38
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +2.40
6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +3.05
7. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +3.49
8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – +4.35
9. Стивен Круйсвейк (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +6.20
10. Адам Йейтс (Вликобритнаия, Orica-Scott) - +7.00



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