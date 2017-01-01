Американец Хаффмен выиграл 7-й этап велогонки «Тур Калифорнии», новозеландец Беннетт победил в общем зачете

В США завершилась многодневная велогонка Мирового тура – «Тур Калифорнии».



Заключительный, седьмой этап выиграл американский велогонщик Эван Хаффмен (Rally Cycling, проехав 125 км за 2 часа 37 минут 28 секунд, опередив испанца Давида Лопеса (Sky) и француза Николя Эде (Cofidis).



Победителем в общем зачете многодневки стал новозеландец Джордж Беннет (LottoNl-Jumbo), второе место занял поляк Рафал Майка (Bora-Hansgrohe), проиграв победителю 35 секунд. Тройку призеров замкнул американец Эндрю Талански (Cannondale-Drapac) с отставанием в 36 секунд.



Велошоссе. Мировой тур. «Тур Калифорнии». США, 20 мая

7-й этап. Маунтин Хай – Пасадина. 125 км

1. Эван Хаффмен (США, Rally Cycling) – 2:37.28

2. Давид Лопес (Испания, Sky) – то же время

3. Николя Эде (Франция, Cofidis)

4. Локлен Мортон (Австралия, Dimension Data)

5. Роб Бриттон (Канада, Rally Cycling)

6. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – +0.22

7. Матео Трентин (Италия, Quick-Step Floors) – то же отставание

8. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)

9. Бен Кинг (США, Dimension Data)

10. Джонатан Рестрепо (Колумбия, Katusha-Alpecin)



Итоговый общий зачет (после семи этапов из семи)

1. Джордж Беннет (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – 22:54.38

2. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – +0.35

3. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) - +0.36

4. Брент Букуолтер (США, BMC) - +0.45

5. Иан Босуэлл (США, Sky) – + 1.00

6. Вегард Стэйк Лаенген (Норвегия, UAE Team Emirates) - +1.54

7. Лахлан Мортон (Австралия, Dimension Data) - +1.55

8. Тао Геогеган Харт (Великобритания, Sky) - +2.12

9. Сэм Оомен (Нидерланды, Sunweb) - +2.15

10. Хаймар Зубельдия (Испания, Trek-Segafredo) - +3.14

В США завершилась многодневная велогонка Мирового тура – «Тур Калифорнии».Заключительный, седьмой этап выиграл американский велогонщик Эван Хаффмен (Rally Cycling, проехав 125 км за 2 часа 37 минут 28 секунд, опередив испанца Давида Лопеса (Sky) и француза Николя Эде (Cofidis).Победителем в общем зачете многодневки стал новозеландец Джордж Беннет (LottoNl-Jumbo), второе место занял поляк Рафал Майка (Bora-Hansgrohe), проиграв победителю 35 секунд. Тройку призеров замкнул американец Эндрю Талански (Cannondale-Drapac) с отставанием в 36 секунд.1. Эван Хаффмен (США, Rally Cycling) – 2:37.282. Давид Лопес (Испания, Sky) – то же время3. Николя Эде (Франция, Cofidis)4. Локлен Мортон (Австралия, Dimension Data)5. Роб Бриттон (Канада, Rally Cycling)6. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – +0.227. Матео Трентин (Италия, Quick-Step Floors) – то же отставание8. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)9. Бен Кинг (США, Dimension Data)10. Джонатан Рестрепо (Колумбия, Katusha-Alpecin)1. Джордж Беннет (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – 22:54.382. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – +0.353. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) - +0.364. Брент Букуолтер (США, BMC) - +0.455. Иан Босуэлл (США, Sky) – + 1.006. Вегард Стэйк Лаенген (Норвегия, UAE Team Emirates) - +1.547. Лахлан Мортон (Австралия, Dimension Data) - +1.558. Тао Геогеган Харт (Великобритания, Sky) - +2.129. Сэм Оомен (Нидерланды, Sunweb) - +2.1510. Хаймар Зубельдия (Испания, Trek-Segafredo) - +3.14