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Боб Юнгельс из Люксембурга победил на 15-м этапе «Джиро д’Италия»

Боб Юнгельс из Люксембурга победил на 15-м этапе «Джиро д’Италия»

Сегодня, 21 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел 15 этап протяженностью 199 км. 

Победил Боб Юнгельс (Quick-Step Floors) из Люксембурга, проехав дистанцию за 4 часа 16 минут 51 секунду. Вторым финишировал колумбиец Найро Кинтана Movistar), третьим стал француз Тибо Пино (FDJ).

После 15-ти этапов в генеральной классификации продолжает лидировать голландец Том Дюмулин (Sunweb), опережая на 2 минуты 41 секунду колумбийца Найро Кинтану ( Movistar), на 3,21 – француза Тибо Пино (FDJ).

Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 21 мая
15-й  этап. Вальденго – Бергамо. 199 км
1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 4:16.51
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – то же время
3. Тибо Пино (Франция, FDJ)
4. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)
5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)
6. Патрик Конрад (Австрия, Bora – Hansgrohe)
7. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
8. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb)
9. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)
10. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo)

Общий зачет (после 14-ти этапов из 21-го)
1. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – 63:48.087
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +2.41
3. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +3.21
4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +3.40
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +4.24
6. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +4.32
7. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +4.59
8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – +5.18
9. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) - +6.01
10. Стивен Круйсвейк (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +7.03
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