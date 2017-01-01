Боб Юнгельс из Люксембурга победил на 15-м этапе «Джиро д’Италия»

Сегодня, 21 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел 15 этап протяженностью 199 км.



Победил Боб Юнгельс (Quick-Step Floors) из Люксембурга, проехав дистанцию за 4 часа 16 минут 51 секунду. Вторым финишировал колумбиец Найро Кинтана Movistar), третьим стал француз Тибо Пино (FDJ).



После 15-ти этапов в генеральной классификации продолжает лидировать голландец Том Дюмулин (Sunweb), опережая на 2 минуты 41 секунду колумбийца Найро Кинтану ( Movistar), на 3,21 – француза Тибо Пино (FDJ).



Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 21 мая

15-й этап. Вальденго – Бергамо. 199 км

1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 4:16.51

2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – то же время

3. Тибо Пино (Франция, FDJ)

4. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)

5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)

6. Патрик Конрад (Австрия, Bora – Hansgrohe)

7. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)

8. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb)

9. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)

10. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo)



Общий зачет (после 14-ти этапов из 21-го)

1. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – 63:48.087

2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +2.41

3. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +3.21

4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +3.40

5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +4.24

6. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +4.32

7. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +4.59

8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – +5.18

9. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) - +6.01

10. Стивен Круйсвейк (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +7.03 Сегодня, 21 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел 15 этап протяженностью 199 км.Победил Боб Юнгельс (Quick-Step Floors) из Люксембурга, проехав дистанцию за 4 часа 16 минут 51 секунду. Вторым финишировал колумбиец Найро Кинтана Movistar), третьим стал француз Тибо Пино (FDJ).После 15-ти этапов в генеральной классификации продолжает лидировать голландец Том Дюмулин (Sunweb), опережая на 2 минуты 41 секунду колумбийца Найро Кинтану ( Movistar), на 3,21 – француза Тибо Пино (FDJ).1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 4:16.512. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – то же время3. Тибо Пино (Франция, FDJ)4. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)6. Патрик Конрад (Австрия, Bora – Hansgrohe)7. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)8. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb)9. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)10. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo)1. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – 63:48.0872. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +2.413. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +3.214. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +3.405. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +4.246. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +4.327. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +4.598. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – +5.189. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) - +6.0110. Стивен Круйсвейк (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +7.03