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Голландец Дюмулен победил на 14-м этапе «Джиро д’Италия» (+Видео)

Голландец Дюмулен победил на 14-м этмпе «Джиро д’Италия» (+Видео)

Сегодня, 20 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел 14 этап протяженностью 131 км с финишем на вершине первой категории – Оропа.

Победил голландский велогонщик Том Дюмулен ( Sunweb), преодолев дистанцию за 3 часа 2 минуты 34 секунды, опередив на три секунды россиянина Ильнура Закарина (Katusha-Alipecin), на девять – испанца Микеля Ланду (Sky).

После 14-ти этапов в генеральной классификации продолжает лидировать голландец Том Дюмулин (Sunweb), опережая на 2 минуты 47 секунды колумбийца Найро Кинтану ( Movistar). На третью позицию поднялся француз Тибо Пино (FDJ) – +3.25.

Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 20 мая
14-й  этап. Кастеллания – Оропа. 131 км
1. Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) – 3:02.34
2. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alipecin) – отставание 0.03
3. Микель Ланда (Испания, Sky) – + 0.09
4. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +0.14
5. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +0.35
6. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – +0.41
7. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) –+ 0.43
8. Франко Пеллизотти (Италия, Bahrain-Merida)
9. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – +0.46
10. Танел Кангерт (Эстония, «Астана») – то же отставание

Общий зачет (после 14-ти этапов из 21-го)
1. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – 59:31. 17
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +2.47
3. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +3.25
4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +3.40
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +4.24
6. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +4.32
7. Танель Кангерт (Эстония, Astana) - +4.55
8. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +4.59
9. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – +5.28
10. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) - +5.36
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