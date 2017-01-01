Британец Диббен победил на шестом этапе велогонки «Тур Калифорнии» (+Видео)

В США на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Калифорнии» прошел шестой этап - индивидуальная гонка преследования на 24 км.



Победил британский велогонщик Джонатан Диббен Sky) с результатом 28 минут 27 секунд. Второе и третье место заняли американцы - Брент Буквальтер (ВМС) с отставанием 7 секунд и Эндрю Талански (Cannondale-Drapac) – + 0.16.



После шести этапов в общем зачете многодневки в лидеры вышел новозеландец Джордж Беннет ( LottoNl-Jumbo), сместив на второе место поляка Рафала Майку (Bora-Hansgrohe) – +0.35. С четвертой на третью позицию поднялся Эндрю Талански (Cannondale-Drapac) - +0.36.



Велошоссе. Мировой тур. «Тур Калифорнии». США, 19 мая

6-й этап. Биг Бир Лейк. Индивидуальная гонка преследования. 24 км

1. Джонатан Диббен (Великобритания, Sky) – 28.27

2. Брент Буквальтер (США, ВМС) – отставание 0.07

3. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) – + 0.16

4. Джордж Беннет (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – +0.18

5. Филиппо Ганна (Италия, UAE Team Emirates) - +0.21

6. Максимилиан Шахманн (Германия, Quick-Step Floors) -

7. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) - +0.23

8. Мачей Боднар (Польша, Bora-Hansgrohe)

9. Мартин Элмигер (Швеция, BMC Racing Team) – +0.25

10. Нилс Политт (Германия, Katusha-Alpecin) - +0.27



Общий зачет (после шести этапов из семи)

1. Джордж Беннет (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – 20:16.48

2. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – +0.35

3. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) - +0.36

4. Брент Букуолтер (США, BMC) - +0.45

5. Иан Босуэлл (США, Sky) – + 1.00

6. Вегард Стэйк Лаенген (Норвегия, UAE Team Emirates) - +1.54

7. Тао Геогеган Харт (Великобритания, Sky) - +2.12

8. Сэм Оомен (Нидерланды, Sunweb) - +2.15

9. Лахлан Мортон (Австралия, Dimension Data) - +2.20

10. Хаймар Зубельдия (Испания, Trek-Segafredo) - +3.14

В США на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Калифорнии» прошел шестой этап - индивидуальная гонка преследования на 24 км.Победил британский велогонщик Джонатан Диббен Sky) с результатом 28 минут 27 секунд. Второе и третье место заняли американцы - Брент Буквальтер (ВМС) с отставанием 7 секунд и Эндрю Талански (Cannondale-Drapac) – + 0.16.После шести этапов в общем зачете многодневки в лидеры вышел новозеландец Джордж Беннет ( LottoNl-Jumbo), сместив на второе место поляка Рафала Майку (Bora-Hansgrohe) – +0.35. С четвертой на третью позицию поднялся Эндрю Талански (Cannondale-Drapac) - +0.36.6-й этап. Биг Бир Лейк. Индивидуальная гонка преследования. 24 км1. Джонатан Диббен (Великобритания, Sky) – 28.272. Брент Буквальтер (США, ВМС) – отставание 0.073. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) – + 0.164. Джордж Беннет (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – +0.185. Филиппо Ганна (Италия, UAE Team Emirates) - +0.216. Максимилиан Шахманн (Германия, Quick-Step Floors) -7. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) - +0.238. Мачей Боднар (Польша, Bora-Hansgrohe)9. Мартин Элмигер (Швеция, BMC Racing Team) – +0.2510. Нилс Политт (Германия, Katusha-Alpecin) - +0.271. Джордж Беннет (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – 20:16.482. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – +0.353. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) - +0.364. Брент Букуолтер (США, BMC) - +0.455. Иан Босуэлл (США, Sky) – + 1.006. Вегард Стэйк Лаенген (Норвегия, UAE Team Emirates) - +1.547. Тао Геогеган Харт (Великобритания, Sky) - +2.128. Сэм Оомен (Нидерланды, Sunweb) - +2.159. Лахлан Мортон (Австралия, Dimension Data) - +2.2010. Хаймар Зубельдия (Испания, Trek-Segafredo) - +3.14