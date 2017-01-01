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Британец Диббен победил на шестом этапе велогонки «Тур Калифорнии» (+Видео)

Британец Диббен победил на шестом этапе велогонки «Тур Калифорнии»

В США на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Калифорнии» прошел шестой этап  - индивидуальная гонка преследования на 24 км.

Победил британский велогонщик Джонатан Диббен Sky) с результатом 28 минут 27 секунд. Второе и третье место заняли американцы - Брент Буквальтер (ВМС) с отставанием 7 секунд и Эндрю Талански (Cannondale-Drapac) – + 0.16.
 
После шести этапов в общем зачете многодневки в лидеры вышел новозеландец  Джордж Беннет ( LottoNl-Jumbo), сместив на второе место поляка  Рафала Майку (Bora-Hansgrohe) – +0.35. С четвертой на третью позицию поднялся Эндрю Талански (Cannondale-Drapac) - +0.36.
 
Велошоссе. Мировой тур. «Тур Калифорнии». США, 19 мая
6-й этап. Биг Бир Лейк. Индивидуальная гонка преследования. 24 км
1. Джонатан Диббен (Великобритания, Sky) – 28.27
2. Брент Буквальтер (США, ВМС) – отставание 0.07
3. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) – + 0.16
4. Джордж Беннет (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – +0.18
5. Филиппо Ганна (Италия, UAE Team Emirates) - +0.21
6. Максимилиан Шахманн (Германия, Quick-Step Floors) -
7. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) - +0.23
8. Мачей Боднар (Польша, Bora-Hansgrohe)
9. Мартин Элмигер (Швеция, BMC Racing Team) – +0.25
10. Нилс Политт (Германия, Katusha-Alpecin) - +0.27

Общий зачет (после шести этапов из семи)
1. Джордж Беннет (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – 20:16.48
2. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – +0.35
3. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) - +0.36
4. Брент Букуолтер (США, BMC) - +0.45
5. Иан Босуэлл (США, Sky) – + 1.00
6. Вегард Стэйк Лаенген (Норвегия, UAE Team Emirates) - +1.54
7. Тао Геогеган Харт (Великобритания, Sky) - +2.12
8. Сэм Оомен (Нидерланды, Sunweb) - +2.15
9. Лахлан Мортон (Австралия, Dimension Data) - +2.20
10. Хаймар Зубельдия (Испания, Trek-Segafredo) - +3.14 
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