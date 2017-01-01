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Колумбиец Гавирия выиграл второй этап подряд на «Джиро д’Италия»

Колумбиец Гавирия выиграл второй этап подряд на «Джиро д’Италия»

Сегодня, 19 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел 13 этап.

Второй день подряд победу праздновал колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия (Quick-Step Floors), проехав дистанцию протяженностью 167 км за 3 часа 47 минут 45 секунд. Вторым стал ирландец Сэм Беннетт (Bora – Hansgrohe), третьим – бельгиец Джаспер Стюйвен (Trek – Segafredo)

После 13-ти этапов в генеральной классификации тройка лидеров осталась прежней. Возглавляет зачет голландец Том Дюмулин (Sunweb), опережая на 2 минуты 23 секунды колумбийца  Найро Кинтану ( Movistar), на 2.38 – своего соотечественника Бауке Моллема (Trek-Segafredo).
 
Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 19 мая
13-й  этап. Реджо-нель-Эмилия – Тортона. 167 км
1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – 3:47.45
2. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora – Hansgrohe) – то же время
3. Джаспер Стюйвен (Бельгия, Trek – Segafredo)
4. Роберто Феррари (Италия, UAE Team Emirates)
5. Райан Гиббонс (ЮАР, Dimension Data)
6. Рудигер Зелиг (Германия, Bora – Hansgrohe)
7. Саша Модоло (Италия, UAE Team Emirates)
8. Калеб Эван (Австралия, Orica-Scott)
9. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal)
10. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin)

Общий зачет (после 13-ти этапов из 21-го)
1. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – 56:28. 53
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +2.23
3. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +2.38
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +2.40
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +2.47
6. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) - +3.05
7. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – +3.56
8. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +3.59
9. Танель Кангерт (Эстония, Astana)
10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +4.17
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