Колумбиец Гавирия выиграл второй этап подряд на «Джиро д’Италия»

Сегодня, 19 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел 13 этап.



Второй день подряд победу праздновал колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия (Quick-Step Floors), проехав дистанцию протяженностью 167 км за 3 часа 47 минут 45 секунд. Вторым стал ирландец Сэм Беннетт (Bora – Hansgrohe), третьим – бельгиец Джаспер Стюйвен (Trek – Segafredo)



После 13-ти этапов в генеральной классификации тройка лидеров осталась прежней. Возглавляет зачет голландец Том Дюмулин (Sunweb), опережая на 2 минуты 23 секунды колумбийца Найро Кинтану ( Movistar), на 2.38 – своего соотечественника Бауке Моллема (Trek-Segafredo).



Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 19 мая

13-й этап. Реджо-нель-Эмилия – Тортона. 167 км

1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – 3:47.45

2. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora – Hansgrohe) – то же время

3. Джаспер Стюйвен (Бельгия, Trek – Segafredo)

4. Роберто Феррари (Италия, UAE Team Emirates)

5. Райан Гиббонс (ЮАР, Dimension Data)

6. Рудигер Зелиг (Германия, Bora – Hansgrohe)

7. Саша Модоло (Италия, UAE Team Emirates)

8. Калеб Эван (Австралия, Orica-Scott)

9. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal)

10. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin)



Общий зачет (после 13-ти этапов из 21-го)

1. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – 56:28. 53

2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +2.23

3. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +2.38

4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +2.40

5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +2.47

6. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) - +3.05

7. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – +3.56

8. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +3.59

9. Танель Кангерт (Эстония, Astana)

10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +4.17 Сегодня, 19 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел 13 этап.Второй день подряд победу праздновал колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия (Quick-Step Floors), проехав дистанцию протяженностью 167 км за 3 часа 47 минут 45 секунд. Вторым стал ирландец Сэм Беннетт (Bora – Hansgrohe), третьим – бельгиец Джаспер Стюйвен (Trek – Segafredo)После 13-ти этапов в генеральной классификации тройка лидеров осталась прежней. Возглавляет зачет голландец Том Дюмулин (Sunweb), опережая на 2 минуты 23 секунды колумбийца Найро Кинтану ( Movistar), на 2.38 – своего соотечественника Бауке Моллема (Trek-Segafredo).1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – 3:47.452. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora – Hansgrohe) – то же время3. Джаспер Стюйвен (Бельгия, Trek – Segafredo)4. Роберто Феррари (Италия, UAE Team Emirates)5. Райан Гиббонс (ЮАР, Dimension Data)6. Рудигер Зелиг (Германия, Bora – Hansgrohe)7. Саша Модоло (Италия, UAE Team Emirates)8. Калеб Эван (Австралия, Orica-Scott)9. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal)10. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin)1. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – 56:28. 532. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +2.233. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +2.384. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +2.405. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +2.476. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) - +3.057. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – +3.568. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +3.599. Танель Кангерт (Эстония, Astana)10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +4.17