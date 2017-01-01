Американец Эндрю Талански победил на пятом этапе велогонки «Тур Калифорнии»

В США на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Калифорнии» прошел пятый этап протяженностью 125,5 км.



Победил американский велогонщик Эндрю Талански (Cannondale-Drapac), проехав дистанцию за 3 часа 43 минуты 14 секунд, опередив поляка Рафала Майку (Bora-Hansgrohe). Третьим финишировал новозеландец Джордж Беннетт (LottoNl-Jumbo), проиграв победителю две секунды.



После пяти этапов в общем зачете многодневки тройка лидеров осталась прежней. Возглавляет зачет поляк Рафал Майка (Bora-Hansgrohe), опережая на шесть секунд новозеландца Джорджа Беннета (LottoNl-Jumbo), на 25 – американца Иана Босуэлла (Sky).



Велошоссе. Мировой тур. «Тур Калифорнии». США, 18 мая

5-й этап. Онтарио – Маунт Болди. 125,5 км

1. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) – 3:43.14

2. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – то же время

3. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – +0.02

4. Иэн Босуэлл (США, Sky) –+ 0.05

5. Брент Букуолтер (США, BMC) – +0.08

6. Сэм Оомен (Голландия, Sunweb) – + 0.20

7. Локлен Мортон (Австралия, Dimension Data) – +0.27

8. Тао Геогеган Харт (Великобритания, Sky) - +0.40

9. Роберт Гесинк (Голландия, LottoNl-Jumbo)

10. Сепп Кусс (США, Rally Cycling) - +0.56



Общий зачет (после пяти этапов из семи)

1. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 16:04.48

2. Джордж Беннет (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – + 0.06

3. Иан Босуэлл (США, Sky) – + 0.25

4. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) - +0.44

5. Локлен Мортон (Австралия, Dimension Data) – +0.49

6. Брент Букуолтер (США, BMC) - +1,02

7. Сэм Оомен (Нидерланды, Sunweb) – +1.14

8. Роберт Гесинк (Голландия, LottoNl-Jumbo) – +1.31

9. Тао Геогеган Харт (Великобритания, Sky) - +1.34

В США на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Калифорнии» прошел пятый этап протяженностью 125,5 км.Победил американский велогонщик Эндрю Талански (Cannondale-Drapac), проехав дистанцию за 3 часа 43 минуты 14 секунд, опередив поляка Рафала Майку (Bora-Hansgrohe). Третьим финишировал новозеландец Джордж Беннетт (LottoNl-Jumbo), проиграв победителю две секунды.После пяти этапов в общем зачете многодневки тройка лидеров осталась прежней. Возглавляет зачет поляк Рафал Майка (Bora-Hansgrohe), опережая на шесть секунд новозеландца Джорджа Беннета (LottoNl-Jumbo), на 25 – американца Иана Босуэлла (Sky).1. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) – 3:43.142. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – то же время3. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – +0.024. Иэн Босуэлл (США, Sky) –+ 0.055. Брент Букуолтер (США, BMC) – +0.086. Сэм Оомен (Голландия, Sunweb) – + 0.207. Локлен Мортон (Австралия, Dimension Data) – +0.278. Тао Геогеган Харт (Великобритания, Sky) - +0.409. Роберт Гесинк (Голландия, LottoNl-Jumbo)10. Сепп Кусс (США, Rally Cycling) - +0.561. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 16:04.482. Джордж Беннет (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – + 0.063. Иан Босуэлл (США, Sky) – + 0.254. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) - +0.445. Локлен Мортон (Австралия, Dimension Data) – +0.496. Брент Букуолтер (США, BMC) - +1,027. Сэм Оомен (Нидерланды, Sunweb) – +1.148. Роберт Гесинк (Голландия, LottoNl-Jumbo) – +1.319. Тао Геогеган Харт (Великобритания, Sky) - +1.34