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Американец Эндрю Талански победил на пятом этапе велогонки «Тур Калифорнии»

Американец Эндрю Талански победил на пятом этапе велогонки «Тур Калифорнии»

В США на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Калифорнии» прошел пятый этап протяженностью 125,5 км.

Победил американский велогонщик Эндрю Талански (Cannondale-Drapac), проехав дистанцию за 3 часа 43 минуты 14 секунд, опередив поляка Рафала Майку (Bora-Hansgrohe). Третьим финишировал новозеландец Джордж Беннетт (LottoNl-Jumbo), проиграв победителю две секунды.
 
После пяти этапов в общем зачете многодневки тройка лидеров осталась прежней. Возглавляет зачет поляк Рафал Майка (Bora-Hansgrohe), опережая на шесть секунд новозеландца Джорджа Беннета (LottoNl-Jumbo), на 25  – американца Иана Босуэлла (Sky).
 
Велошоссе. Мировой тур. «Тур Калифорнии». США, 18 мая
5-й этап. Онтарио – Маунт Болди. 125,5 км
1. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) – 3:43.14
2. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – то же время
3. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – +0.02
4. Иэн Босуэлл (США, Sky) –+ 0.05
5. Брент Букуолтер (США, BMC) – +0.08
6. Сэм Оомен (Голландия, Sunweb) – + 0.20
7. Локлен Мортон (Австралия, Dimension Data) – +0.27
8. Тао Геогеган Харт (Великобритания, Sky) - +0.40
9. Роберт Гесинк (Голландия, LottoNl-Jumbo)
10. Сепп Кусс (США, Rally Cycling) - +0.56

Общий зачет (после пяти этапов из семи)
1. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 16:04.48
2. Джордж Беннет (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – + 0.06
3. Иан Босуэлл (США, Sky) – + 0.25
4. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) - +0.44
5. Локлен Мортон (Австралия, Dimension Data) – +0.49
6. Брент Букуолтер (США, BMC) - +1,02
7. Сэм Оомен (Нидерланды, Sunweb) – +1.14
8. Роберт Гесинк (Голландия, LottoNl-Jumbo) – +1.31
9. Тао Геогеган Харт (Великобритания, Sky) - +1.34
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