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Колумбиец Гавирия победио на 12-м этапе велогонки «Джиро д’Италия» (+Видео)

Колумбиец Гавирия победил на 12-м этапе велогонки «Джиро д’Италия» (+Видео)

Сегодня, 18 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел 12 этап. Велогонщики проехали 229 км по равнине.
 
Победил колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия (Quick-Step Floors), проехав дистанцию за 5 часов 18 минут 55 секунд, опередив итальянца Якуба Марежко (Wilier Triestina – Selle Italia) и ироандца Сэма Беннетта ( Bora – Hansgrohe).

После 12-ти этапов в генеральной классификации тройка лидеров осталась прежней. Возглавляет зачет голландец Том Дюмулин (Sunweb), опережая на 2 минуты 23 секунды колумбийца  Найро Кинтану ( Movistar), на 2.38 – своего соотечественника Бауке Моллема (Trek-Segafredo).
 
Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 18 мая
12-й  этап. Форли – Реджо-нель-Эмилия. 229 км
1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – 5:18.55
2. Якуб Марежко (Италия, Wilier Triestina – Selle Italia) – то же время
3. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora – Hansgrohe)
4. Фил Бахус (Германия, Sunweb)
5. Ариэль Максимилиано Ричесе (Аргентина, Quick-Step Floors)
6. Райан Гиббонс (ЮАР, Dimension Data)
7. Саша Модоло (Италия, UAE Team Emirates)
8. Пндре Грайпель (Германия, Lotto Soudal)
9. Джаспер Стуйвен (Бельгия, Trek-Segafredo)
10. Роберто Феррари (Италия, UAE Team Emirates)  

Общий зачет (после 12-ти этапов из 21-го)
1. Том Дюмулин (Голландия, Sunweb) – 52:41.08
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +2.23
3. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +2.38
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +2.40
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +2.47
6. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) - +3.05
7. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – +3.56
8. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +3.59
9. Танель Кангерт (Эстония, Astana)
10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +4.17
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