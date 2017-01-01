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В Киеве состоится велогонка для любителей в рамках Race Horizon Park -2017

В Киеве состоится велогонка для любителей в рамках Race Horizon Park -2017

28 мая в Киеве состоится велогонка для любителей в категории Masters. Старт ее пройдет в рамах серии элитных международных шоссейных велогонок Race Horizon Park 2017, сообщает пресс-служба соревнований.  

Откроет велогонку и проведет мастер-класс для участников легендарный украинский велогонщик Андрей Гривко, победитель Тур де Франс в командном зачете, выступающий сейчас за команду Астана и единственный спортсмен, представляющий Украину в протуре.

«Мы очень рады, что гонка Masters пройдет в рамках Race Horizon Park и в этом году и что первым звездным ее участником станет Андрей Гривко. Это создаст высокий уровень конкуренции среди спортсменов и подстегнет их показать лучшие результаты. Мы благодарны Андрею Гривко за такой жест в сторону развития любительского велоспорта и уважения наших ветеранов – говорит Александр Башенко, президент Федерации велоспорта Украины и глава организационного комитета Race Horizon Park.

По традиции эта гонка состоится в рамках Horizon Park Classic (28 мая), завершающем старте в серии киевских однодневок, проходящем в Соломенском районе города Киева. Организатором гонки Masters выступит Федерация велосипедного спорта города Киева, а само соревнование получит статус Открытого кубка Киева в категории Masters. Линия старта-финиша будет расположена на улице Николая Гринченко, 4, у территории бизнес-центра Horizon Park, а сам старт гонки, протяженность которой составит 41 километр (5 кругов), будет дан в 11:30.

На старт воскресной гонки в категории Masters может выйти любой спортсмен, который соответствует пяти ключевым критериям: он должен иметь исправный велосипед и шлем, подтвердить наличие медицинской справки и лицензии Федерации велоспорта Украины, а также оплатить стартовый взнос в 550 гривен либо на счет федерации, либо наличными перед стартом гонки. От последнего требования освобождаются участники, проживающие в Донецкой, Луганской областях и на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым, а также спортсмены старше 50 лет.

Победители и призеры Открытого кубка Киева в категории Masters будут награждены памятными медалями и дипломами.

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