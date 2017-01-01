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Американец Хаффмен победил на четвертом этапе велогонки «Тур Калифорнии»

Американец Хаффмен победил на четвертом этапе велогонки «Тур Калифорнии»

В США на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Калифорнии» прошел четвертый этап протяженностью 159,5 км.

Первым финишировал американский велогонщик Эван Хаффмен (Rally Cycling), проехав дистанцию за 3 часа 41 минуту, 52 секунды. Вторым финишировал канадец Роб Бриттон (Rally Cycling)Ю третьим – голландец Леннард Хофстеде ( Sunweb).

После четырех этапов в общем зачете многодневки тройка лидеров осталась прежней. Возглавляет зачет поляк Рафал Майка (Bora-Hansgrohe), опережая на две секунды новозеладца Джорджа Беннета (LottoNl-Jumbo),  14 – американца Иана Босуэлла (Sky).
 
Велошоссе. Мировой тур. «Тур Калифорнии». США, 18 мая
4-й этап. Санта-Барбара – Санта-Кларита. 159,5 км
1. Эван Хаффмен (США, Rally Cycling) – 3.41,52
2. Роб Бриттон (Канада, Rally Cycling) – то же время
3. Леннард Хофстеде (Голландия, Sunweb)
4. Матиас Летурнье (Франция, Cofidis)
5. Гэвин Мэннион (США, UnitedHealthcare)
6. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – 0,13
7. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)
8. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors)
9. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin)
10. Симоне Консонни (Италия, UAE Team Emirates)

Общий зачет (после четырех этапов из семи)
1. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 16:04.48
2. Джордж Беннет (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – + 0.02
3. Иан Босуэлл (США, Sky) – + 0.14
4. Локлен Мортон (Австралия, Dimension Data) – +0.16
5. Роберт Гесинк (Голландия, LottoNl-Jumbo) – +0.45
6. Брент Букуолтер (США, BMC) - +0.48
7. Сэм Оомен (Нидерланды, Sunweb) – то же отставание
8. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac)
9. Вегард Стэйк Ланген (Норвегия, UAE Team Emirates)
10. Максимилиан Шахманн (Германия, Quick-Step Floors)
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