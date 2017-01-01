Американец Хаффмен победил на четвертом этапе велогонки «Тур Калифорнии»

Последние новости спорта

22:17 Надаль обыграл Сока и вышел в четвертьфинал на «Мастерсе» в Риме 60 | Теннис

21:59 ЧМ по хоккею-2017. Россия – Чехия: видеообзор четвертьфинального матча 79 | Хоккей / Видео

21:52 ЧМ по хоккею-2017. США – Финляндия: видеообзор четвертьфинального матча 86 | Хоккей / Видео

21:33 Фернандо Алонсо: Почему я решил выступить в Индианаполисе 91 | Формула-1

20:42 Рим. Дель Потро победил Нишикори и стал соперником Джоковича по ¼ финала 119 | Теннис

20:04 ЧМ по хоккею-2017. Россия всухую обыграла Чехию и вышла в полуфинал 186 | Хоккей / Главные новости спорта

19:48 ЧМ по хоккею-2017. Финляндия обыграла США и вышла в полуфинал 197 | Хоккей / Главные новости спорта

19:36 Колумбиец Гавирия победио на 12-м этапе велогонки «Джиро д’Италия» (+Видео) 119 | Велоспорт

19:19 Джокович победил Баутиста-Агута и вышел в 1/4 финала на «Мастерсе» в Риме 131 | Теннис