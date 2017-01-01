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Испанец Фраиле выиграл 11-й этап на «Джиро д’Италия»

Испанец Фраиле выиграл 11-й этап на «Джиро д’Италия»

Сегодня, 17 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел одиннадцатый этап протяженностью 161 км.
 
Победил испанский велогонщик Омар Фраиле, выступающий за команду Dimension Data, проехав дистанцию за 4 часа 23 минуты 14 секунд. Второе место занял португалец Руи Кошта (UAE Abu Dhabi), третьим стал француз Роллан Пьер (Cannondal-Drapac Pro-Cycling Team).

После одиннадцати этапов в генеральной классификации тройка лидеров осталась прежней. Возглавляет зачет голландец Том Дюмолин (Sunweb), опережая на 2 минуты 23 секунды колумбийца  Найро Кинтану ( Movistar), на 2.38 – своего соотечественника голландец Бауке Моллема (Trek-Segafredo).
 
Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 16 мая
11-й  этап. Флоренция – Баньо-ди-Романья. 161 км
1. Омар Фраиле (Испания, Dimension Data) – 4:23.17
2. Руи Кошта (Португалия, UAE Team Emirates) – то же время
3. Пьер Роллан (Франция, Cannondale)
4. Танел Кангерт (Эстония, Astana)
5. Джованни Висконти (Италия, Bahrain Merida)
6. Бен Херманс (Бельгия, BMC)
7. Дарио Катальдо (Италия, Astana)
8. Симоне Петилли (Италия, UAE Team Emirates)
9. Максим Монфорт (Бельгия, Lotto Soudal)
10. Лоуренс Де Плас (Бельгия, Quick-Step Floors)

Общий зачет (после 11-ти этапов из 21-го)
1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 47:22.07
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +2.23
3. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +2.38
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +2.40
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +2.47
6. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) - +3.05
7. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – +3.56
7. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +4.05
8. Танель Кангерт (Эстония, Astana) - +3.59
9. Доминико Поццовиво (Италия, AG2R La Mondiale) - +4..05
10. Ильнур Закрин (Россия, Katusha-Alpecin) - +4.17
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