Словак Саган победил на третьем этапе велогонки «Тур Калифорнии»

В США на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Калифорнии» прошел третий этап протяженностью 192,5 км.



Первым финишировал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe), проехав дистанцию за 4 часа 53 минуты 26 секунд и опередив немца Рика Цабеля (Katusha-Alpecin) и итальянца Симоне Консонни (UAE Team Emirates).



После трех этапов в общем зачете многодневки тройка лидеров осталась прежней. Возглавляет зачет поляк Рафал Майка (Bora-Hansgrohe), опережая на две секунды новозеладца Джорджа Беннета (LottoNl-Jumbo), на 14 – американца Иана Босуэлла (Sky).



Велошоссе. Мировой тур. «Тур Калифорнии». США, 16 мая

Третий этап. Пизмо-Бич – Морро Бэй. 192,5 км

1. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – 4:53.26

2. Рик Цабель (Германия, Katusha-Alpecin) – то же время

3. Симоне Консонни (Италия, UAE Team Emirates)

4. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin)

5. Жан-Пьер Дрюкер (Люксембург, BMC)

6. Рейнхардт Янсе Ван Ренсбург (ЮАР, Dimension Data)

7. Тэйлор Финни (США, Cannondale-Drapac)

8. Рамон Синкелдам (Нидерланды, Team Sunweb)

9. Трэвис Маккабе (США, UnitedHealthcare)

10. Майк Тейниссен (Нидерланды, Team Sunweb)



Общий зачет (после трех этапов из семи)

1. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 12:22.43

2. Джордж Беннет (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – + 0.02

3. Иан Босуэлл (США, Sky) – + 0.14

4. Локлен Мортон (Австралия, Dimension Data) – +0.16

5. Роберт Гесинк (Голландия, LottoNl-Jumbo) – +0.45

6. Брент Букуолтер (США, BMC) - +0.48

7. Сэм Оомен (Нидерланды, Sunweb)

8. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac)

9. Вегард Стэйк Ланген (Норвегия, UAE Team Emirates)

10. Максимилиан Шахманн (Германия, Quick-Step Floors) В США на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Калифорнии» прошел третий этап протяженностью 192,5 км.Первым финишировал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe), проехав дистанцию за 4 часа 53 минуты 26 секунд и опередив немца Рика Цабеля (Katusha-Alpecin) и итальянца Симоне Консонни (UAE Team Emirates).После трех этапов в общем зачете многодневки тройка лидеров осталась прежней. Возглавляет зачет поляк Рафал Майка (Bora-Hansgrohe), опережая на две секунды новозеладца Джорджа Беннета (LottoNl-Jumbo), на 14 – американца Иана Босуэлла (Sky).1. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – 4:53.262. Рик Цабель (Германия, Katusha-Alpecin) – то же время3. Симоне Консонни (Италия, UAE Team Emirates)4. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin)5. Жан-Пьер Дрюкер (Люксембург, BMC)6. Рейнхардт Янсе Ван Ренсбург (ЮАР, Dimension Data)7. Тэйлор Финни (США, Cannondale-Drapac)8. Рамон Синкелдам (Нидерланды, Team Sunweb)9. Трэвис Маккабе (США, UnitedHealthcare)10. Майк Тейниссен (Нидерланды, Team Sunweb)1. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 12:22.432. Джордж Беннет (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – + 0.023. Иан Босуэлл (США, Sky) – + 0.144. Локлен Мортон (Австралия, Dimension Data) – +0.165. Роберт Гесинк (Голландия, LottoNl-Jumbo) – +0.456. Брент Букуолтер (США, BMC) - +0.487. Сэм Оомен (Нидерланды, Sunweb)8. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac)9. Вегард Стэйк Ланген (Норвегия, UAE Team Emirates)10. Максимилиан Шахманн (Германия, Quick-Step Floors)