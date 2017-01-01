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Словак Саган победил на третьем этапе велогонки «Тур Калифорнии»

Словак Саган победил на третьем этапе велогонки «Тур Калифорнии»

В США на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Калифорнии» прошел третий этап протяженностью 192,5 км.

Первым финишировал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe), проехав дистанцию за 4 часа 53 минуты 26 секунд и опередив немца Рика Цабеля (Katusha-Alpecin) и итальянца Симоне Консонни (UAE Team Emirates).
 
После трех этапов в общем зачете многодневки тройка лидеров осталась прежней. Возглавляет зачет поляк Рафал Майка (Bora-Hansgrohe), опережая на две секунды новозеладца Джорджа Беннета (LottoNl-Jumbo), на 14 – американца Иана Босуэлла (Sky).
 
Велошоссе. Мировой тур. «Тур Калифорнии». США, 16 мая
Третий этап. Пизмо-Бич – Морро Бэй. 192,5 км
1. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – 4:53.26
2. Рик Цабель (Германия, Katusha-Alpecin) – то же время
3. Симоне Консонни (Италия, UAE Team Emirates)
4. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin)
5. Жан-Пьер Дрюкер (Люксембург, BMC)
6. Рейнхардт Янсе Ван Ренсбург (ЮАР, Dimension Data)
7. Тэйлор Финни (США, Cannondale-Drapac)
8. Рамон Синкелдам (Нидерланды, Team Sunweb)
9. Трэвис Маккабе (США, UnitedHealthcare)
10. Майк Тейниссен (Нидерланды, Team Sunweb)

Общий зачет (после трех этапов из семи)
1. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 12:22.43
2. Джордж Беннет (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – + 0.02
3. Иан Босуэлл (США, Sky) – + 0.14
4. Локлен Мортон (Австралия, Dimension Data) – +0.16
5. Роберт Гесинк (Голландия, LottoNl-Jumbo) – +0.45
6. Брент Букуолтер (США, BMC) - +0.48
7. Сэм Оомен (Нидерланды, Sunweb)
8. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac)
9. Вегард Стэйк Ланген (Норвегия, UAE Team Emirates)
10. Максимилиан Шахманн (Германия, Quick-Step Floors)
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