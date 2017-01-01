Сегодня, 16 мая, после дня отдыха на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел десятый этап – индивидуальная гонка с раздельным стартом на 39,8 км.
20:26 ЧМ по хоккею-2017. Сборная Швейцарии обыграла команду Чехии и заняла второе место в группе (+Видео) 127 | Хоккей
20:08 ЧМ по хоккею-2017. США обыграли Россию и с первого места в группе А вышли в плей-офф (+Видео) 315 | Хоккей
19:43 Мирьяна Лючич-Барони о Шараповой: Может быть, Лэнсу Армстронгу тоже надо дать wild card? 167 | Теннис
19:23 Голландец Дюмолин выиграл десятый этап на «Джиро д’Италия» - индивидуальную «разделку» 130 | Велоспорт
18:17 Осипенко-Радомкая решила отказаться от гражданства Азербайджана и вернуться в сборную Украины 124 | Гребля
17:56 Призера ОИ-2014 в Сочи дисквалифицировали за допинг на 4 года 145 | Шорт-трек
17:09 Фрэнк Уоррен: Пока Джошуа не победит Фьюри, он не настоящий чемпион 178 | Бокс
16:53 Манафов не пробился во второй круг в парном разряде на турнире в Самарканде 190 | Теннис
16:32 Молчанов и Стаховский стартовали с победы в парном разряде на турнире в Самарканде 159 | Теннис
16:08 ЧМ по хоккею-2017. Сборная Швеции обыграла команду Словакии (+Видео) 172 | Хоккей
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Май 2017 (283)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.