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Голландец Дюмолин выиграл десятый этап на «Джиро д’Италия» - индивидуальную «разделку»

Голландец Дюмолин выиграл десятый этап на «Джиро д’Италия» - индивидуальную «разделку»

Сегодня, 16 мая, после дня отдыха на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел десятый этап – индивидуальная гонка с раздельным стартом на 39,8 км.
 
Победил голландский велогонщик. Том Дюмолин (Sunweb), проехав дистанцию за 50 минут 37 секунд. Вторым стал британец Герейнт Томас (Sky), проиграв победителю 49 секунд. Тройку призеров замкнул Боб Юнгельс  из Люксембурга (Quick-Step Floors) с отставанием в 56 секунд.
 
После десяти этапов в генеральной классификации в лидеры вышел Том Дюмолин (Sunweb), сместив на вторую строчку колумбийца   Найро Кинтану ( Movistar) – +2.23, на третье место поднялся голландец Бауке Моллема (Trek-Segafredo) – +2.38.

Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 16 мая
Девятый  этап.  Индивидуальная гонка с раздельным стартом. Фолиньо – Монтефалько. 39,8 км
1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 50.37
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – +0.49
3. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – +0.56
4. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») – +1.40
5. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – +2.00
6. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +2.07
7. Максим Монфорт (Бельгия, Lotto Soudal) - +2.13
8. Джос Ван Эмден (Нидерланды, Team LottoNl-Jumbo) - +2.15
9. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) - +2.16
10. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +2.17

Общий зачет (после десяти этапов из 21-го)
1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 42:57.16
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +2.23
3. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – +2.38
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +2.40
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +2.47
6. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – +3.56
7. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +4.05
8. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +4.17
9. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) - +4.39
10. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – +5.19
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