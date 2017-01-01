Яна Беломоина выиграла престижную гонку в Австрии

Яна Беломоина стала победительницей гонки высшей категории в австрийском Обертрауне. Украинка, выступающая в олимпийской дисциплине маунтинбайк кросс-кантри, преодолела 5 кругов дистанции за 1 час 31 минуту 59 секунд.Беломоина опередила приехавшую к финишу второй швейцарку Линду Индерганд более чем на полторы минуты. Третье место заняла бронзовая медалистка Олимпийских игр в Рио и двукратная чемпионка мира канадка Катарин Пендрель.Победа в Австрии принесла Беломоиной 90 очков в зачет рейтинга UCI. В табели о рангах Международного союза велосипедистов на 2 мая украинка занимала пятое место, имея в активе 1421 очко. У лидера, швейцарки Йоланды Нефф в активе 1851 очко.