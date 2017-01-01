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Поляк Майка победил на втором этапе велогонки «Тур Калифорнии»

Поляк Майка победил на втором этапе велогонки «Тур Калифорнии»

В США на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Калифорнии» прошел второй этап протяженностью 143 км.

Победу праздновал поляк Рафал Майка (Bora-Hansgrohe), проехав дистанцию за 3 часа 43 минуты 46 секунд, опередив новозеландца Джорджа Беннета (LottoNl-Jumbo). Третьим финишировал американец Иан Босуэлл (Sky), уступивший победителю семь секунд.

После двух этапов в лидеры общего зачета многодневки вышел Рафал Майка и опережает на 2 секунды Джорджа Беннета, на 14 -  Иана Босуэлла.
 
Велошоссе. Мировой тур. «Тур Калифорнии». США, 15 мая
Второй этап. Модесто – Сан-Хосе. 143 км
1. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 3:43.46
2. Джордж Беннет (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – то же время
3. Иан Босуэлл (США, Sky) – отставание 0.07
4. Локлен Мортон (Австралия, Dimension Data)
5. Роберт Гесинк (Голландия, LottoNl-Jumbo) – +0.37
6. Брент Букуолтер (США, BMC)
7. Тао Геогеган Харт (Великобритания, Sky)
8. Сэм Оомен (Нидерланды, Sunweb)
9. Энрик Мас (Испанияспания, Quick-Step Floors)
10. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac)

Общий зачет (после двух этапов из семи)
1. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 7:29.14
2. Джордж Беннет (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – + 0.02
3. Иан Босуэлл (США, Sky) – + 0.14
4. Локлен Мортон (Австралия, Dimension Data) – 0,16
5. Роберт Гесинк (Голландия, LottoNl-Jumbo) – 0,48
6. Брент Букуолтер (США, BMC)
7. Сэм Оомен (Нидерланды, Sunweb)
8. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac)
9. Максимилиан Шахманн (Германия, Quick-Step Floors)
10. Вегард Стэйк Ланген (Норвегия, UAE Team Emirates)
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