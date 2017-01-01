Поляк Майка победил на втором этапе велогонки «Тур Калифорнии»

В США на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Калифорнии» прошел второй этап протяженностью 143 км.



Победу праздновал поляк Рафал Майка (Bora-Hansgrohe), проехав дистанцию за 3 часа 43 минуты 46 секунд, опередив новозеландца Джорджа Беннета (LottoNl-Jumbo). Третьим финишировал американец Иан Босуэлл (Sky), уступивший победителю семь секунд.



После двух этапов в лидеры общего зачета многодневки вышел Рафал Майка и опережает на 2 секунды Джорджа Беннета, на 14 - Иана Босуэлла.



Велошоссе. Мировой тур. «Тур Калифорнии». США, 15 мая

Второй этап. Модесто – Сан-Хосе. 143 км

1. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 3:43.46

2. Джордж Беннет (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – то же время

3. Иан Босуэлл (США, Sky) – отставание 0.07

4. Локлен Мортон (Австралия, Dimension Data)

5. Роберт Гесинк (Голландия, LottoNl-Jumbo) – +0.37

6. Брент Букуолтер (США, BMC)

7. Тао Геогеган Харт (Великобритания, Sky)

8. Сэм Оомен (Нидерланды, Sunweb)

9. Энрик Мас (Испанияспания, Quick-Step Floors)

10. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac)



Общий зачет (после двух этапов из семи)

1. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 7:29.14

2. Джордж Беннет (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – + 0.02

3. Иан Босуэлл (США, Sky) – + 0.14

4. Локлен Мортон (Австралия, Dimension Data) – 0,16

5. Роберт Гесинк (Голландия, LottoNl-Jumbo) – 0,48

6. Брент Букуолтер (США, BMC)

7. Сэм Оомен (Нидерланды, Sunweb)

8. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac)

9. Максимилиан Шахманн (Германия, Quick-Step Floors)

10. Вегард Стэйк Ланген (Норвегия, UAE Team Emirates)

В США на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур Калифорнии» прошел второй этап протяженностью 143 км.Победу праздновал поляк Рафал Майка (Bora-Hansgrohe), проехав дистанцию за 3 часа 43 минуты 46 секунд, опередив новозеландца Джорджа Беннета (LottoNl-Jumbo). Третьим финишировал американец Иан Босуэлл (Sky), уступивший победителю семь секунд.После двух этапов в лидеры общего зачета многодневки вышел Рафал Майка и опережает на 2 секунды Джорджа Беннета, на 14 - Иана Босуэлла.1. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 3:43.462. Джордж Беннет (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – то же время3. Иан Босуэлл (США, Sky) – отставание 0.074. Локлен Мортон (Австралия, Dimension Data)5. Роберт Гесинк (Голландия, LottoNl-Jumbo) – +0.376. Брент Букуолтер (США, BMC)7. Тао Геогеган Харт (Великобритания, Sky)8. Сэм Оомен (Нидерланды, Sunweb)9. Энрик Мас (Испанияспания, Quick-Step Floors)10. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac)1. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 7:29.142. Джордж Беннет (Новая Зеландия, LottoNl-Jumbo) – + 0.023. Иан Босуэлл (США, Sky) – + 0.144. Локлен Мортон (Австралия, Dimension Data) – 0,165. Роберт Гесинк (Голландия, LottoNl-Jumbo) – 0,486. Брент Букуолтер (США, BMC)7. Сэм Оомен (Нидерланды, Sunweb)8. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac)9. Максимилиан Шахманн (Германия, Quick-Step Floors)10. Вегард Стэйк Ланген (Норвегия, UAE Team Emirates)