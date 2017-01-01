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Немец Киттель победил на первом этапе велогонки «Тур Калифорнии»

Немец Киттель победил на первом этапе велогонки «Тур Калифорнии»

В Сакраменто (США) состоялся первый этап многодневной велогонки Мирового тура – «Тур Калифорнии».

Победил немецкий велогонщик Марсель Киттель (Quick-Step Floors), проехав 167 км за 3 часа 45 минут 35 секунд и опередив в групповом финише словака Петера Сагана (Bora-Hansgrohe) и итальянца Элиа Вивиани (Sky).

Велошоссе. Мировой тур. «Тур Калифорнии». США, 14 мая
Первый этап. Сакраменто. 167 км
1. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – 3:45.35
2. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – то же время
3. Элиа Вивиани (Италия, Sky)
4. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)
5. Жан-Пьер Дрюкер (Люксембург, BMC)
6. Рейнардт Янсе ван Ренсбург  (ЮАР, Dimension Data)
7. Йонас Ван Джинхтен (Бельгия, Cofidis, Solutions Credits)
8. Марко Кумп (Словения, UAE Team Emirates)
9. Воутер Випперт (Нидерланды, Cannondale-Drapac)
10. Трэвис МакКейб (США, UnitedHealthcare)

Общий зачет (после одного этапа из семи)
1. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – 3.45,35
2. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – +0.04
3. Элиа Вивиани (Италия, Sky) – +0.06
4. Флорис Гертс (Голландия, BMC) – +0.09
5. Джонатан Кларк (Австралия, UnitedHealthcare)
6. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo) – +0.10
7. Жан-Пьер Дрюкер (Люксембург, BMC) – то же отставание
8. Рейнардт Янсе ван Ренсбург (ЮАР, Dimension Data).
9. Йонас Ван Джинхтен (Бельгия, Cofidis, Solutions Credits)
10. Марко Кумп (Словения, UAE Team Emirates)
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