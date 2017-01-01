Колумбиец Кинтана победил на девятом этапе «Джиро д’Италия»

Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 14 мая

Сегодня, 14 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел девятый, холмисты этап протяженностью 152 км с финишем на вершине первой категории – Блокхаус.Победил колумбийский велогонщик Найро Кинтана (Movistar), проехав дистанцию за 3 часа 44 минуты 51 секунду, опередив на 24 секунды француза Тибо Пино (FDJ)) и голландца Тома Дюмолина (Sunweb).После девяти этапов в генеральной классификации полностью поменялась тройка лидеров. Возглавил зачет Найро Кинтана (Movistar), на второе место поднялся Тибо Пино (FDJ) с отставанием в 0.28 секунд, на третье вышел Том Дюмолин (Sunweb) - +0.30.В понедельник, 15 мая, на «Джиро д’Италия» день отдыха.Девятый этап. Монтенеро-ди-Бизачча – Блокхаус. 152 км1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 3:44.512. Тибо Пино (Франция, FDJ) – отставание 0.243. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – то же отставание4. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) - +0.415. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)- +1.006. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) - +1.187. Танел Кангерт (Эстония, «Астана») - +2.028. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +2.149. Се бастьян Райшенбах (Швейцария, FDJ) - +2.2810. Давиде Формоло (Италия, Cannondale-Drapac) - +2.351. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 42:06.092. Тибо Пино (Франция, FDJ) - +0.283. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) +0.304. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) - +0.515. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +1.106. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) - +1.287. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +2.288. Давиде Формоло (Италия, Cannondale-Drapac) - +2.459. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) - +2.5310. Стивен Круйсвейк (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +3.06