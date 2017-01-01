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Колумбиец Кинтана победил на девятом этапе «Джиро д’Италия»

Колумбиец Кинтана победил на девятом этапе «Джиро д’Италия»

Сегодня, 14 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел девятый, холмисты этап протяженностью 152 км с финишем на вершине первой категории –  Блокхаус.

Победил колумбийский  велогонщик Найро Кинтана (Movistar), проехав дистанцию за 3 часа 44 минуты 51 секунду, опередив на 24 секунды француза Тибо Пино (FDJ)) и голландца Тома Дюмолина (Sunweb).

После девяти этапов в генеральной классификации полностью поменялась тройка лидеров. Возглавил зачет Найро Кинтана (Movistar), на второе место поднялся Тибо Пино (FDJ) с отставанием в 0.28 секунд, на третье вышел Том Дюмолин (Sunweb) - +0.30.

В понедельник, 15 мая, на «Джиро д’Италия» день отдыха.

Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 14 мая
Девятый  этап. Монтенеро-ди-Бизачча – Блокхаус. 152 км
1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 3:44.51
2. Тибо Пино (Франция, FDJ) – отставание 0.24
3. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – то же отставание
4. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) - +0.41
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)- +1.00
6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) - +1.18
7. Танел Кангерт (Эстония, «Астана») - +2.02
8. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +2.14
9. Се бастьян Райшенбах (Швейцария, FDJ) - +2.28
10. Давиде Формоло (Италия, Cannondale-Drapac) - +2.35

Общий зачет (после девяти этапов из 21-го)
1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 42:06.09
2. Тибо Пино (Франция, FDJ) - +0.28
3. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) +0.30
4. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) - +0.51
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +1.10
6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) - +1.28
7. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) - +2.28
8. Давиде Формоло (Италия, Cannondale-Drapac) - +2.45
9. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) - +2.53
10. Стивен Круйсвейк (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) - +3.06
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