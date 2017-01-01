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Испанец Исагирре победил на восьмом этапе «Джиро д’Италия» (+Видео)

Испанец Исагирре победил на восьмом этапе «Джиро д’Италия»

Сегодня, 13 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел восьмой этап протяженностью 189 км.

Победил испанский  велогонщик Горка Исагирре (Movistar) с результатом  4 час 24 минуты 59 секунд, опередив на 5 секунд итальянца Джованни Висконти (Bahrain Merida), на 10 – своего соотечественника Луиса Леона Санчеса (Astana).

После восьми этапов в генеральной классификации лидерство сохранил Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Dtep Floors) и по-прежнему опережает двух британцев - Герейнта Томаса (Sky) на 6 секунд, Адама Йейтса (Orica-Scott) – на 10.

Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 13 мая
Восьмой  этап. Мольфетта – Пескичи. 189 км
1. Горка Исагирре (Испания, Movistar) – 4:24.59
2. Джованни Висконти (Италия, Bahrain Merida) – +0.05
3. Луис Леон Санчес (Испания, Astana) – +0.10
4. Энрико Батальин (Италия, Lotto NL-Jumbo) –+0.12
5. Майкл Вудс (Канада, Cannondale-Garmin) – то же отставание
6. Тибо Пино (Франция, FDJ)
7. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)
9. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo)
10. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)

Общий зачет (после восьми этапов)
1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 38:21.18
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – + 0.06
3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – +0.10
4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – то же отставание
5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)
6. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)
7. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
8. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)
9. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar
10. Тибо Пино (Франция, FDJ)
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