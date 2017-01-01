Испанец Исагирре победил на восьмом этапе «Джиро д’Италия» (+Видео)

Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 13 мая

Сегодня, 13 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел восьмой этап протяженностью 189 км.Победил испанский велогонщик Горка Исагирре (Movistar) с результатом 4 час 24 минуты 59 секунд, опередив на 5 секунд итальянца Джованни Висконти (Bahrain Merida), на 10 – своего соотечественника Луиса Леона Санчеса (Astana).После восьми этапов в генеральной классификации лидерство сохранил Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Dtep Floors) и по-прежнему опережает двух британцев - Герейнта Томаса (Sky) на 6 секунд, Адама Йейтса (Orica-Scott) – на 10.1. Горка Исагирре (Испания, Movistar) – 4:24.592. Джованни Висконти (Италия, Bahrain Merida) – +0.053. Луис Леон Санчес (Испания, Astana) – +0.104. Энрико Батальин (Италия, Lotto NL-Jumbo) –+0.125. Майкл Вудс (Канада, Cannondale-Garmin) – то же отставание6. Тибо Пино (Франция, FDJ)7. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)9. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo)10. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 38:21.182. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – + 0.063. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – +0.104. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – то же отставание5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)6. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)7. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)8. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)9. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar10. Тибо Пино (Франция, FDJ)