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Австралиец Калеб Эван победил на седьмом этапе «Джиро д’Италия» (+Видео)

Австралиец Калеб Эван победил на седьмом этапе «Джиро д’Италия»

Сегодня, 12 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел седьмой, равнинный этап протяженностью 224 км.

Победил австралийский велогонщик Калеб Эван (ORICA-Scott) с результатом  5 часов 35 минут 18 секунд. Вторым стал колумбиец Фернандо Гавирия (Quick-Step Floors), третьим – ирландец Сэм Беннетт (Bora – Hansgrohe), оба со временем победителя.

После семи этапов в генеральной классификации лидерство сохранил Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Dtep Floors) и по-прежнему опережает двух британцев - Герейнта Томаса (Sky) на 6 секунд, Адама Йейтса (Orica-Scott) – на 10.

Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 12 мая
Седьмой  этап. Кастровиллари – Альберобелло. 224 км
1. Калеб Эван (Австралия, ORICA-Scott) – 5:35.18
2. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – то же время
3. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora – Hansgrohe)
4. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal)
5. Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek – Segafredo)
6. Райан Гиббонс (ЮАР, Dimension Data)
7. Энрико Баттаглин (Италия, LottoNl-Jumbo) - +0.02
9. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – то же отставание
10. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)

Общий зачет (после семи этапов)
1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 33:56.07
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – + 0.06
3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – +0.10
4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – то же отставание
5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)
6. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)
7. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
8. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)
9. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar
10. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC
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