Австралиец Калеб Эван победил на седьмом этапе «Джиро д’Италия» (+Видео)

Сегодня, 12 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел седьмой, равнинный этап протяженностью 224 км.
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