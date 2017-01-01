Швейцарец Дилье победил на шестом этапе «Джиро д’Италия»

Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 11 мая

Сегодня, 11 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел шестой этап. Гонщики преодолели холмистый маршрут протяженностью 217 км с двумя категорийными вершинами.Победил швейцарский велогонщик Сильван Дилье (BMC), проехав дистанцию за 4 часа 58 минут 1 секунду. Вторым, со временем победителя, финишировал бельгиец Джаспер Стуйвен (Trek-Segafredo). Тройку призеров замкнул австриец Лукас Пестльбергер (Bora – Hansgrohe), проиграв победителю 12 секунд.После шести этапов в генеральной классификации лидерство сохранил Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Dtep Floors) и по-прежнему опережает двух британцев - Герейнта Томаса (Sky) на 6 секунд, Адама Йейтса (Orica-Scott) – на 10.1. Сильван Дилье (Швейцария, BMC) – 4:58.012 Джаспер Стуйвен (Бельгия, Trek-Segafredo) – то же время3. Лукас Пестльбергер (Австрия, Bora – Hansgrohe) – +0.124. Симоне Андреетта (Италия, Bardiani – CSF) – +0.265. Майкл Вудс (Канада, Cannondale-Drapac) – +0.396. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – то же отставание7. Уилко Келдерман (Голландия, Sunweb)8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)9. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)10. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 28:20.472. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – + 0.063. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – +0.104. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – то же отставание5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)6. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)7. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)8. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)9. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC10. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar)