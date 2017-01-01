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Швейцарец Дилье победил на шестом этапе «Джиро д’Италия»

Швейцарец Дилье победил на шестом этапе «Джиро д’Италия»

Сегодня, 11 мая, на юбилейной 100-й многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел шестой этап. Гонщики преодолели холмистый маршрут протяженностью 217 км с двумя категорийными вершинами.

Победил швейцарский велогонщик Сильван Дилье (BMC), проехав дистанцию за 4 часа 58 минут 1 секунду. Вторым, со временем победителя,  финишировал бельгиец Джаспер Стуйвен (Trek-Segafredo). Тройку призеров замкнул австриец Лукас Пестльбергер (Bora – Hansgrohe), проиграв победителю 12 секунд.

После шести этапов в генеральной классификации лидерство сохранил Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Dtep Floors) и по-прежнему опережает двух британцев - Герейнта Томаса (Sky) на 6 секунд, Адама Йейтса (Orica-Scott) – на 10.

Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 11 мая
Шестой  этап. Реджо-ди-Калабрия – Терме Луиджане. 217 км
1. Сильван Дилье (Швейцария, BMC) – 4:58.01
2 Джаспер Стуйвен (Бельгия, Trek-Segafredo) – то же время
3. Лукас Пестльбергер (Австрия, Bora – Hansgrohe) – +0.12
4. Симоне Андреетта (Италия, Bardiani – CSF) – +0.26
5. Майкл Вудс (Канада, Cannondale-Drapac) – +0.39
6. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – то же отставание
7. Уилко Келдерман (Голландия, Sunweb)
8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)
9. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)
10. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)

Общий зачет (после шести этапов)
1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 28:20.47
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – + 0.06
3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – +0.10
4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – то же отставание
5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)
6. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
7. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)
8. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)
9. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC
10. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar)
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