Словенец Пиберник по ошибке отпраздновал победу на 5-м этапе «Джиро» за 6 км до финиша (Видео)

Вчера, 22:34 124 | Велоспорт / Видео





Пиберник оторвался от пелотона, и, пересекая финишную линию, победно вскинул руки, но, оказалось, что словенец допустил ошибку и праздновал победу за круг до завершения гонки. Отметим, что спортсмены должны были дважды преодолеть круг, который вел к финишной черте.



В итоге Пиберник занял 148-е место на этапе, отстав от лидеров на 20 секунд.



Cловенский велогонщик Лука Пиберник из команды Bahrain Merida по ошибке начал праздновать победу на 5-м этапе веломногодневки «Джиро д’Италия » за 6 км до финиша.Пиберник оторвался от пелотона, и, пересекая финишную линию, победно вскинул руки, но, оказалось, что словенец допустил ошибку и праздновал победу за круг до завершения гонки. Отметим, что спортсмены должны были дважды преодолеть круг, который вел к финишной черте.В итоге Пиберник занял 148-е место на этапе, отстав от лидеров на 20 секунд.