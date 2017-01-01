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Колумбиец Гавирия победил на пятом этапе «Джиро д’Италия» (+Видео)

Колумбиец Гавирия победил на пятом этапе «Джиро д’Италия»

Сегодня, 10 мая, на многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел пятый этап.

Победил колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия (Quick-Step Floors), проехав дистанцию протяженностью 159 км за 3 часа 40 минут 11 секунд. Вторым финишировал итальянец Якуб Марежко (Wilier Triestina), третьим – ирландец Сэм Беннетт (Bora-Hansgrohe).

Лидером общего зачета остался Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Step Floors). Его преследуют два британца - Герейнт Томас (Sky) - +0.06 и Адам Йейтс (Orica-Scott) - +0.10.

Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 10 мая
Пятый  этап. Педара – Мессина. 159 км
1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – 3:40.11
2. Якуб Марежко (Италия, Wilier Triestina) – то же время
3. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora-Hansgrohe)
4. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal)
5. Фил Баухаус (Германия, Sunweb)
6. Кристиан Сбарагли (Италия, Dimension Data)
7. Райан Гиббонс (ЮАР, Dimension Data)
8. Роберто Феррари (Италия, UAE Team Emirates)
9. Джаспер Стуйвен (Бельгия, Trek-Segafredo)
10. Энрико Баттаглин (Италия, LottoNl-Jumbo)

Общий зачет (после пяти этапов)
1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 23:22.07
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – +0.06
3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – +0.10
4. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – то же отставание
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
6. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)
7. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
8. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)
9. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)
10. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar)
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