Словенец Ян Поланц победил на четвертом этапе «Джиро д’Италия»

Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 9 мая

Сегодня, 9 мая, на многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел четвертый этап с финишем в подъем первой категории на горе Этна. Это самый высокогорный финиш на нынешней «Джиро».Победу праздновал словенский велогонщик Ян Поланц (UAE Team Emirates)), проехав дистанцию протяженностью 181 км за 4 часа 55 минут 58 секунд. Вторым финишировал россиянин Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), проиграв победителю 19 секунд. Тройку призеров замкнул британец Герейнт Томас (Sky) с отставанием в 29 секунд.В лидеры общего зачета поднялся Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Step Floors), его преследуют два британца - Герейнт Томас (Sky) - +0.06 и Адам Йейтс (Orica-Scott) - +0.10.Четвертый этап. Чефалу – Этна. 181 км1. Ян Поланц (Словения, UAE Team Emirates) – 4:55.582. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – отставание 0.193. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) - +0.294. Тибо Пино (Франция, FDJ) – то же отставание5. Дарио Каатльдо (Италия, Astana)6. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb)7. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)9. . Бауке Молема (Нидерланды, Trek-Segafredo)10. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 19:41.562. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) - +0.063. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) - +0.104. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – то же отставание5. Доменико Поццовиво (Италия, Bahrain-Merida)6. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar)7. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb)8. Бауке Молема (Нидерланды, Trek-Segafredo)9. Микель Ланда (Испания, Sky)10. Тибо Пино (Франция, FDJ)