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Словенец Ян Поланц победил на четвертом этапе «Джиро д’Италия»

Словенец Ян Поланц победил на четвертом этапе «Джиро д’Италия»

Сегодня, 9 мая, на многодневной велогонке Гранд-тура «Джиро д’Италия» прошел четвертый  этап с финишем в подъем первой категории на горе Этна. Это самый высокогорный финиш на нынешней «Джиро».

Победу праздновал словенский велогонщик Ян Поланц (UAE Team Emirates)), проехав дистанцию протяженностью 181 км за 4 часа 55 минут 58 секунд. Вторым финишировал россиянин Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), проиграв победителю 19 секунд. Тройку призеров замкнул британец Герейнт Томас (Sky) с отставанием в 29 секунд.

В лидеры общего зачета поднялся Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Step Floors), его преследуют два британца - Герейнт Томас (Sky) - +0.06 и Адам Йейтс (Orica-Scott) - +0.10.

Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 9 мая
Четвертый  этап. Чефалу – Этна. 181 км
1. Ян Поланц (Словения, UAE Team Emirates) – 4:55.58
2. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – отставание 0.19
3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) - +0.29
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – то же отставание
5. Дарио Каатльдо (Италия, Astana)
6. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb)
7. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)
8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)
9. . Бауке Молема (Нидерланды, Trek-Segafredo)
10. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)

Общий зачет (после четырех этапов)
1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 19:41.56
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) - +0.06
3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) - +0.10
4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – то же отставание
5. Доменико Поццовиво (Италия, Bahrain-Merida)
6. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar)
7. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb)
8. Бауке Молема (Нидерланды, Trek-Segafredo)
9. Микель Ланда (Испания, Sky)
10. Тибо Пино (Франция, FDJ)
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