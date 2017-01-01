На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рекордсмен по победам на этапах «Джиро д'Италия» обвиняется в нападении на бывшую жену

Рекордсмен по победам на этапах «Джиро д'Италия» обвиняется в нападении на бывшую жену

Известный итальянский велогонщик, рекордсмен по числу побед на этапах престижной многодневки «Джиро д'Италия» Марио Чиполлини обвинен в нападении на бывшую жену, сообщает газета Marca.

Издание отмечает, что инцидент произошел еще в январе. В одном из тренажерных залов Лукки (Тоскана) Чиполлини схватил свою бывшую жену за горло, после чего она подала на него в суд. Ее адвокат утверждает, что показания потерпевшей смогут подтвердить свидетели.

Чиполлини одержал 42 победы на этапах супервеломногодневки «Джиро», что является абсолютным рекордом. Кроме того, в 2002 году он выиграл чемпионат мира.
По материалам: ТАСС
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Дерек Чисора признан виновным в нападении на подругу
Голландский велогонщик Том Дюмулен снялся с «Джиро д'Италия»
Брэдли Уиггинс снялся с «Джиро д'Италия»
Контадор заявил, что последний раз выступает на «Джиро д'Италия»
Стали известны подробности «делу Войнова», избившего свою жену
Итальянец Джанлука Брамбилла выиграл восьмой этап «Джиро д’Италия»
Бывшую первую ракетку мира в третий раз обвинили в изнасиловании
Чемпион «Джиро-2011» погиб в ДТП
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Рекордсмен по победам на этапах «Джиро д'Италия» обвиняется в нападении на бывшую жену
Кристофера Фрума сбила машина во время тренировки
Колумбиец Гавирия победил на третьем этапе «Джиро д’Италия» (+Видео)
Андрэ Грайпель победил на втором этапе «Джиро д’Италия» (+Видео)
Австриец Пёстлбергер победил на первом этапе «Джиро д’Италия»

Последние новости спорта

18:05 Рекордсмен по победам на этапах «Джиро д'Италия» обвиняется в нападении на бывшую жену 21 | Велоспорт

17:53 Эжени Бушар: Много игроков пожелали мне удачи перед матчем с Шараповой 38 | Теннис

17:25 Кристофера Фрума сбила машина во время тренировки 96 | Велоспорт

17:04 Мадрид. Альмагро победил Робредо и стал соперником Джоковича и другие результаты 114 | Теннис

16:33 Мадрид. Бушар обыграла Шарапову и в 1/8 финала встретится с Кербер и другие результаты 137 | Теннис

12:21 ЧМ по хоккею-2017. Результаты матчей 8 мая и турнирное положение в группах (+Видео) 580 | Хоккей

10:54 Владимир Кличко еще не принял решение о своем будущем - тренер 269 | Бокс

10:41 Промоутер Джошуа: Энтони повздорил с Виталием Кличко после боя с Владимиром 342 | Бокс

10:05 Промоутер Джошуа: В начале прошлой недели я был более уверен, что реванш с Кличко состоится 407 | Бокс

09:54 Фьюри: Хирн зарезервировал «Уэмбли» на апрель 2018 года для моего боя с Джошуа 252 | Бокс

Все новости

ФОТО

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

ВИДЕО

Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео)

Кубрат Пулев победил Кевина Джонсона (Видео)

Кличко – Джошуа: результаты взвешивания (+Видео)

Кличко vs Джошуа: дуэль взглядов (Видео, Фото)

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)

Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)





Топ-новости недели

Свитолина зачехлила ракетку на старте турнира в Мадриде
Павел Тимощенко – третий на венгерском этапе КМ по современному пятиборью
Рейтинг WTA. Свитолина стала 10-й ракеткой мира, Цуренко поднялась на 2 позиции, Бондаренко на три
Алла Черкасова – бронзовый призер ЧЕ по борьбе в категории до 69 кг
ЧМ по хоккею. Беларусь проиграла Финляндии, Россия по буллитам одолела Швецию








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (132)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги