Рекордсмен по победам на этапах «Джиро д'Италия» обвиняется в нападении на бывшую жену

Известный итальянский велогонщик, рекордсмен по числу побед на этапах престижной многодневки «Джиро д'Италия» Марио Чиполлини обвинен в нападении на бывшую жену, сообщает газета Marca.Издание отмечает, что инцидент произошел еще в январе. В одном из тренажерных залов Лукки (Тоскана) Чиполлини схватил свою бывшую жену за горло, после чего она подала на него в суд. Ее адвокат утверждает, что показания потерпевшей смогут подтвердить свидетели.Чиполлини одержал 42 победы на этапах супервеломногодневки «Джиро», что является абсолютным рекордом. Кроме того, в 2002 году он выиграл чемпионат мира.