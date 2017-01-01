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Кристофера Фрума сбила машина во время тренировки
Британского велогонщика Кристофера Фрума, выступающего за команду Sky сегодня утром во время тренировки на юге Франции сбила машина. Об этом сообщил сам спортсмен.

«Только что меня намеренно сбил какой-то нетерпеливый водитель, который проехал за мной на тротуар. К счастью, я в порядке. Велосипед сломан. Водитель уехал», – написал Фрум в «твиттере» и разместил фото своего сломанного велосипеда.

Фрум  - трехкратный победитель «Тур де Франс» (2013, 2015, 2016), а также бронзовый призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.

Кристофера Фрума сбила машина во время тренировки



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