Андрэ Грайпель победил на втором этапе «Джиро д’Италия» (+Видео)

Сегодня, 6 мая, на многодневной велогонке Гран-тура - «Джиро д’Италия» прошел второй, холмистый этап.



Победил немецкий велогонщик Андрэ Грайпель (Lotto Soudal), проехав маршрут протяженностью 221 км за 6 часов 5 минут 18 секунд. Вторым финишировал итальянец Роберто Феррари (UAE Emirates), третьим – бельгиец Джаспер Стуйвен (Trek-Segafredo).



В лидеры общего зачета многодневки вышел Андрэ Грайпель (Lotto Soudal), опередив на 4 секунды австрийца Лукаса Пёстлбергер (Bora – Hansgrohe), на 8 секунд австралийца Кэлеба Юэна (ORICA-Scott).



Велошоссе. Гранд-тур. «Джиро д’Италия». 6 мая

Второй этап. Ольбия - Тортоли. 221 км

1. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 6.05.18

2. Роберто Феррари (Италия, UAE Emirates)- то же время

3. Джаспер Стуйвен (Бельгия, Trek-Segafredo)

4. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors)

5. Кристиан Сбаральи (Италия, Dimension Data)

6. Энрико Батталгин (Италия, Team LottoNL-Jumbo)



Общий зачет (после второго этапа)

1. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 11:18.39

2. Лукас Постльбергер (Австрия, Bora – Hansgrohe) – +0.04

3. Кэлеб Юэн (Австралия, ORICA-Scott) – +0.08

4. Роберто Феррари (Италия, UAE Emirates) - +0.10

5. Джаспер Стуйвен (Бельгия, Trek-Segafredo) - +0.10

6. Павел Брутт (Россия, Gazprom – Rusvelo) – +0.12

Сегодня, 6 мая, на многодневной велогонке Гран-тура - «Джиро д’Италия» прошел второй, холмистый этап.Победил немецкий велогонщик Андрэ Грайпель (Lotto Soudal), проехав маршрут протяженностью 221 км за 6 часов 5 минут 18 секунд. Вторым финишировал итальянец Роберто Феррари (UAE Emirates), третьим – бельгиец Джаспер Стуйвен (Trek-Segafredo).В лидеры общего зачета многодневки вышел Андрэ Грайпель (Lotto Soudal), опередив на 4 секунды австрийца Лукаса Пёстлбергер (Bora – Hansgrohe), на 8 секунд австралийца Кэлеба Юэна (ORICA-Scott).1. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 6.05.182. Роберто Феррари (Италия, UAE Emirates)- то же время3. Джаспер Стуйвен (Бельгия, Trek-Segafredo)4. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors)5. Кристиан Сбаральи (Италия, Dimension Data)6. Энрико Батталгин (Италия, Team LottoNL-Jumbo)1. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 11:18.392. Лукас Постльбергер (Австрия, Bora – Hansgrohe) – +0.043. Кэлеб Юэн (Австралия, ORICA-Scott) – +0.084. Роберто Феррари (Италия, UAE Emirates) - +0.105. Джаспер Стуйвен (Бельгия, Trek-Segafredo) - +0.106. Павел Брутт (Россия, Gazprom – Rusvelo) – +0.12