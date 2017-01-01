На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Андрэ Грайпель победил на втором этапе «Джиро д’Италия» (+Видео)

Андрэ Грайпель победил на втором этапе «Джиро д’Италия»

Сегодня, 6 мая, на многодневной велогонке Гран-тура - «Джиро д’Италия» прошел второй, холмистый этап.

Победил немецкий велогонщик Андрэ Грайпель (Lotto Soudal), проехав маршрут протяженностью 221 км за 6 часов 5 минут 18 секунд. Вторым финишировал итальянец Роберто Феррари (UAE Emirates), третьим – бельгиец Джаспер Стуйвен (Trek-Segafredo).

В лидеры общего зачета многодневки вышел Андрэ Грайпель (Lotto Soudal), опередив на 4 секунды австрийца Лукаса Пёстлбергер (Bora – Hansgrohe), на 8 секунд австралийца Кэлеба Юэна (ORICA-Scott).

Велошоссе. Гранд-тур. «Джиро д’Италия». 6 мая
Второй этап. Ольбия - Тортоли. 221 км
1. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 6.05.18
2. Роберто Феррари (Италия, UAE Emirates)- то же время
3. Джаспер Стуйвен (Бельгия, Trek-Segafredo)
4. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors)
5. Кристиан Сбаральи (Италия, Dimension Data)
6. Энрико Батталгин (Италия, Team LottoNL-Jumbo)

Общий зачет (после второго этапа)
1. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 11:18.39
2. Лукас Постльбергер (Австрия, Bora – Hansgrohe) – +0.04
3. Кэлеб Юэн (Австралия, ORICA-Scott) – +0.08
4. Роберто Феррари (Италия, UAE Emirates) - +0.10
5. Джаспер Стуйвен (Бельгия, Trek-Segafredo) - +0.10
6. Павел Брутт (Россия, Gazprom – Rusvelo) – +0.12
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Австриец Пёстлбергер победил на первом этапе «Джиро д’Италия»
Андре Грайпель выиграл 12-й этап на «Джиро д'Италия»
Марсель Киттель победил на втором этапе велогонки «Тур Абу-Даби»
Немец Андре Грайпель победил на седьмом этапе «Джиро д’Италия»
Марк Кавендиш выиграл первый этап велогонки «Тур Абу-Даби»
Немец Андрей Грайпель победил на пятом этапе «Джиро д’Италия»
Швейцарец Альбасини победил на втором этапе велогонки «Тур страны Басков»
Андре Грайпель – победитель шестого этапа «Джиро д’Италия»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Андрэ Грайпель победил на втором этапе «Джиро д’Италия» (+Видео)
Австриец Пёстлбергер победил на первом этапе «Джиро д’Италия»
В Италии стартует юбилейная 100-я многодневная велогонка «Джиро д’Италия»: превью
Два гонщика попались на допинге в преддверии «Джиро д’Италия»
Итальянского велогонщика дисквалифицировали за расизм

Последние новости спорта

19:40 Андрэ Грайпель победил на втором этапе «Джиро д’Италия» (+Видео) 96 | Велоспорт

17:29 Долгополов проиграл Лацко в первом раунде квалификации на «Мастерсе» в Мадриде 140 | Теннис

17:16 Мадрид. Цуренко уступила Плишковой в первом круге 156 | Теннис

15:58 Катерина Бондаренко проиграла на старте квалификации на турнире в Мадриде 142 | Теннис

15:33 Прага. Бартель победила в финале Плишкову 154 | Теннис

14:59 Промоутер Джошуа: После удара, который пропустил Энтони от Кличко, большинство боксеров не поднялись бы 215 | Бокс

14:48 Эдди Хирн: В шестом раунде Джошуа поступил очень умно, выплюнув капу 201 | Бокс

14:37 Президент WBA поддержал Владимира Кличко 189 | Бокс

14:12 Майк Тайсон: Бой Джошуа с Кличко изменил бокс 216 | Бокс

14:06 Хопкинс: Кличко нужно провести еще один бой, но не против Джошуа 183 | Бокс

Все новости

ФОТО

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

ВИДЕО

Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео)

Кубрат Пулев победил Кевина Джонсона (Видео)

Кличко – Джошуа: результаты взвешивания (+Видео)

Кличко vs Джошуа: дуэль взглядов (Видео, Фото)

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)

Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)





Топ-новости недели

Алла Черкасова – бронзовый призер ЧЕ по борьбе в категории до 69 кг
ЧМ по хоккею. Беларусь проиграла Финляндии, Россия по буллитам одолела Швецию
В Италии стартует юбилейная 100-я многодневная велогонка «Джиро д’Италия»: превью
Мюнхен. Стаховский не пробился в полуфинал в парном разряде
Мюнхен. Стаховский пробился во второй круг в парном разряде








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (110)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги