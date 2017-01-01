Австриец Пёстлбергер победил на первом этапе «Джиро д’Италия»

Сегодня, 5 мая, стартовала юбилейная 100-я многодневная велогонка Гран-тура - «Джиро д’Италия».



Первый, равнинный этап выиграл австрийский велогонщик Лукас Пёстлбергер (Bora – Hansgrohe), проехав 206 км за 5 часов, 13 минут 35 секунд. Вторым финишировал его соотечественник Калеб Эван (ORICA-Scott), третьтм – немец Андрэ Грайпель (Lotto Soudal), оба со временем победителя



Велошоссе. Гранд-тур. «Джиро д’Италия». 5 мая

Первый этап. Альгеро – Ольбия. 206 км

1. Лукас Пёстлбергер (Австрия, Bora – Hansgrohe) – 5.13,35

2. Калеб Эван (Австралия, ORICA-Scott) – то же время

3. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal)

4. Джакомо Ниццоло (Италия, Trek – Segafredo)

5. Саша Модоло (Италия, UAE Team Emirates)

6. Яна Барта (Чехия, Bora – Hansgrohe) Сегодня, 5 мая, стартовала юбилейная 100-я многодневная велогонка Гран-тура - «Джиро д’Италия».Первый, равнинный этап выиграл австрийский велогонщик Лукас Пёстлбергер (Bora – Hansgrohe), проехав 206 км за 5 часов, 13 минут 35 секунд. Вторым финишировал его соотечественник Калеб Эван (ORICA-Scott), третьтм – немец Андрэ Грайпель (Lotto Soudal), оба со временем победителя1. Лукас Пёстлбергер (Австрия, Bora – Hansgrohe) – 5.13,352. Калеб Эван (Австралия, ORICA-Scott) – то же время3. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal)4. Джакомо Ниццоло (Италия, Trek – Segafredo)5. Саша Модоло (Италия, UAE Team Emirates)6. Яна Барта (Чехия, Bora – Hansgrohe)