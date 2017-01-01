В Италии стартует юбилейная 100-я многодневная велогонка «Джиро д’Италия»: превью

Сегодня, 5 мая, в Италии стартует юбилейная 100-я многодневная велогонка Гран-тура - «Джиро д’Италия».Маршрут юбилейной многодневки состоит из 21 этапа общей протяженностью 3572,2 км, что на 105,1 км длиннее, чем в прошлом году. Самым длинным будет 12-й этап — 237 км, а самым коротким 14-й этап — 131 км. Общая протяженность дистанции двух этапов с раздельным стартом составит 67,2 км. А также пять этапов с финишем в гору высшей категории: 4-й этап на гору Этна; 9-й этап до Маелла (Blockhaus), 14-й этап до Оропа, 18-й этап до Ортизеи/Св. Ульрих и 19-й этап до Пьянкавалло. Наивысшая вершина гонки (Cima Coppi) будет располагаться на Стельвио по ходу 16-го этапа. Во время гонки будет 3 дня отдыха – 8 мая, 15 мая и 22 мая.Стартует велогонка на острове Сардинии. Завершающий этап сотой Джиро представлен индивидуальной гонкой стартующей на автодроме Монца и финишем в Милане.Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд мирового тура. Также организаторами были предоставлены 4 специальных приглашения (уайлд-кард) для профессиональных континентальных команд. Всего на старт выйдет 198 гонщиков.Фаворитами гонки в генеральном зачете считаются итальянец Винченцо Нибали (Bahrain Merida), колумбиец Наиро Кинтана (Movistar), голландец Том Дюмулен (Sunweb) и испанец Микель Ланда (Sky). Нибали первенствовал на «Джиро д’Италия» в 2016 и 2013 годах, Кинтана – в 2014.– 1-я этап. Альгеро – Ольбия. 206 км– 2-й этап. Ольбия – Тортоли. 221 км– 3-й этап. Тортоли – Кальяри. 148 км– день отдыха– 4-й этап. Чефалу – Этна. 181 км– 5-й этап. Педара – Мессина. 159 км– 6-й этап. Реджо-ди-Калабрия – Терме Луиджане. 217 км– 7-й этап. Кастровиллари – Альберобелло. 224 км– 8-й этап. Мольфетта – Пескичи. 189 км– 9-й этап. Монтенеро-ди-Бизачча – Блокхаус. 149 км– день отдыха– 10-й этап. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. Фолиньо – Монтефалько. 39,8 км– 11-й этап. Флоренция – Баньо-ди-Романья. 161 км– 12-й этап. Форли – Реджо-Эмилия. 229 км– 13-й этап. Реджо-Эмилия – Тортона. 167 км– 14-й этап. Кастеллания – Оропа. 131 км– 15-й этап. Вальденго – Бергамо. 199 км– день отдыха– 16-й этап. Роветта – Бормио. 222 км– 17-й этап. Тирано – Канацеи. 219 км– 18-й этап. Моэна – Валь Гардена. 137 км– 19-й этап. Иннихен – Пьянкавалло. 191 км– 20-й этап. Порденоне – Азиаго. 190 км– 21-й этап. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. Монца – Милан. 29,3 км