Два гонщика попались на допинге в преддверии «Джиро д’Италия»

Гонщики итальянской команды Bardiani CSF Никола Руффони и Стефано Пирацци сдали положительные допинг-пробы, сообщает Меж¬ду¬на¬род¬ный союз ве¬ло¬си¬пе¬дис¬тов (UCI).



В пробах спортсменов, взятых 25 и 26 апреля во внесоревновательный период, были обнаружены запрещенные препараты, отвечающие за выработку гормона роста.



Таким образом, оба гонщика были отстранены от участия в «Джиро д’Италия».



Отмечается, что аналогичная учесть может постичь и команду Bardiani CSF. Ее могут дисквалифицировать на срок от 15 до 45 дней за два положительных допинг-теста в течение 12 месяцев. Решение о будущем команды в ближайшее время вынесет дисциплинарный комитет UCI.

Гонщики итальянской команды Bardiani CSF Никола Руффони и Стефано Пирацци сдали положительные допинг-пробы, сообщает Меж¬ду¬на¬род¬ный союз ве¬ло¬си¬пе¬дис¬тов (UCI).В пробах спортсменов, взятых 25 и 26 апреля во внесоревновательный период, были обнаружены запрещенные препараты, отвечающие за выработку гормона роста.Таким образом, оба гонщика были отстранены от участия в «Джиро д’Италия».Отмечается, что аналогичная учесть может постичь и команду Bardiani CSF. Ее могут дисквалифицировать на срок от 15 до 45 дней за два положительных допинг-теста в течение 12 месяцев. Решение о будущем команды в ближайшее время вынесет дисциплинарный комитет UCI.