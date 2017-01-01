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Два гонщика попались на допинге в преддверии «Джиро д’Италия»

Стефано Пирацци (слева) и Никола Руффони (справа) с Диего Марадоной

Гонщики итальянской команды Bardiani CSF Никола Руффони и Стефано Пирацци сдали положительные допинг-пробы, сообщает Меж¬ду¬на¬род¬ный союз ве¬ло¬си¬пе¬дис¬тов (UCI).

В пробах спортсменов, взятых 25 и 26 апреля во внесоревновательный период, были обнаружены запрещенные препараты, отвечающие за выработку гормона роста.

Таким образом, оба гонщика были отстранены от участия в «Джиро д’Италия».

Отмечается, что аналогичная учесть может постичь и команду Bardiani CSF. Ее могут дисквалифицировать на срок от 15 до 45 дней за два положительных допинг-теста в течение 12 месяцев. Решение о будущем команды в ближайшее время вынесет дисциплинарный комитет UCI.
По материалам: lenta.ru
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