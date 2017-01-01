Итальянского велогонщика дисквалифицировали за расизм

Итальянский велогонщик команды Team Sky Джанни Москон дисквалифицирован за расистские высказывания в адрес француза Кевина Реза из команды FDJ во время многодневной велогонки «Тур де Романдия», сообщается на сайте Team Sky.Срок отстранения составит шесть недель. 23-летний итальянец извинился за свой поступок, Реза принял извинения. Москон получил письменное предупреждение и посетит курсы многоязычия и культурного разнообразия.«Джанни знает, что он не имеет никаких оправданий своему поведению, и что повторение подобного может привести к расторжению его контракта», — гласит заявление пресс-службы команды.Москон выступает за Team Sky с 2016 года. По итогам «Тура Романдии» Москон занял 71-е место, Реза – 101-е.